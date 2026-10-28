Transformers Reactivate: un vídeo del proyecto cancelado muestra todo aquello que perdimos

Casi dos años después de su cancelación, ha salido a la luz un tráiler inédito de ‘Transformers Reactivate’, el proyecto de Splash Damage abandonado en enero de 2025, que puede verse en una grabación de aproximadamente un minuto donde deja muestras de algunas secuencias de juego. Se trata de un tráiler preparado para uso interno que nunca estuvo destinado al público. Las secuencias muestran a Optimus Prime, Bumblebee, Ironhide y Megatron participando en combates en tercera persona, alternando entre tiroteos, cuerpo a cuerpo y persecuciones tras transformarse en sus respectivos vehículos.

Como premisa, parece que en esta entrega los Autobots y los Decepticons habrían tenido que dejar sus diferencias a un lado para luchar juntos contra la Legión, una amenaza alienígena convertida en enemigo común, según sugieren unas imágenes que también sitúan la acción en Nueva York, el desierto de Nevada y Cybertron.

Cambios antes de la cancelación

‘Transformers Reactivate’ había cambiado bastante respecto a sus planes iniciales, pues según los detalles difundidos junto al vídeo, Splash Damage llevaba cerca de un año y medio trabajando en una aventura AAA que costaría 70 dólares y ofrecería una campaña narrativa para jugar en solitario o en cooperativo por internet, después de descartar su propuesta original de juego gratuito como servicio.

El estudio nunca anunció públicamente estos detalles sobre su monetización, pero dado que la canción utilizada en el tráiler se publicó el 21 de octubre de 2024, el montaje debió de prepararse después de esa fecha y antes de la cancelación de enero de 2025, posiblemente para presentar el proyecto a nuevas editoras o inversores y tratar de conseguir financiación.

The Game Awards 2022 fue el escenario elegido para presentar ‘Transformers Reactivate’, un juego de acción en línea para PC y consolas que permitiría jugar hasta a cuatro personas, aunque el proyecto nunca llegó a estrenarse, pues Splash Damage anunció su cancelación definitiva el 8 de enero de 2025, junto a una reorganización interna del estudio. El final anticipado de ‘Reactivate’ supuso un duro golpe para Splash Damage, que reconoció lo difícil que había resultado abandonar el proyecto y quiso agradecer tanto el trabajo de sus desarrolladores como el respaldo de Hasbro, empresa junto a la que confiaba en volver a trabajar algún día.

Lista de cancelados

Antes de la cancelación de ‘Transformers Reactivate’, Splash Damage ya había tenido que despedirse de ‘Outcasters’, cuyo desarrollo y trayectoria terminaron tras el cierre de Google Stadia, el 18 de enero de 2023, pues su dependencia de los sistemas de Google llevó al estudio a descartar su llegada a nuevas plataformas. Distinto fue el caso de ‘Brink’, el shooter que Splash Damage desarrolló y Bethesda publicó en 2011, que pasó a distribuirse gratuitamente en Steam en agosto de 2017 por iniciativa de la editora, aunque esta nunca señaló públicamente sus ventas como motivo.

La historia de los videojuegos suele contarse a través de los títulos que llegan a las tiendas, aunque también está hecha de años de trabajo en proyectos que nunca se publican y cuyos materiales terminan guardados en los estudios. El tráiler de ‘Transformers Reactivate’ permite recuperar una pequeña parte de ese esfuerzo y recuerda que, detrás de una cancelación, casi siempre quedan muchas historias que el público nunca llega a conocer.