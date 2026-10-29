Call of Duty Modern Warfare 4: ¿Cuándo empieza la temporada 1 y qué novedades trae?

Tras el estreno de ‘Call of Duty Modern Warfare 4’ el pasado 23 de octubre, Activision ha detallado las características generales de la primera temporada del shooter desarrollado por Infinity Ward. Entre las novedades, el multijugador recibirá más escenarios y modos, el modo de extracción DMZ ampliará sus actividades y ‘Warzone’ estrenará dos mapas adicionales.

Fecha y hora de inicio de la temporada 1

La temporada inaugural de ‘Modern Warfare 4’ dará comienzo el viernes 6 de noviembre de 2026 a las 6.00 de la mañana (hora peninsular española). La actualización llegará a PS5, Xbox Series, PC y Nintendo Switch 2, y se ha confirmado una segunda entrega de contenidos a mitad de temporada, aunque su fecha todavía no se ha anunciado.

Los mapas de la temporada 1

En líneas generales, se confirman más de seis mapas multijugador a lo largo de la temporada. De ellos, Backstab, Canyon y Shoot House estarán disponibles desde el 6 de noviembre, todos de tamaño mediano y diseñados para enfrentamientos de seis contra seis. Los dos primeros son escenarios inéditos, a diferencia de Shoot House, que tendrá una versión renovada ambientada en Corea del Norte durante una nevada.

Backstab trasladará los combates a una localidad nevada, devastada por la guerra y salpicada de vehículos militares abandonados, frente al paisaje rocoso de Canyon, donde se podrá combatir entre acantilados y caminos cercanos al río. Más adelante, durante la Temporada 1 Recargada, se podrá jugar en Ministry, situado alrededor de una embajada, y Overflow, ambientado en una fábrica rodeada de terrenos agrícolas.

Modos multijugador

En cuanto a las variantes de juego, desde el primer día estarán disponibles Trajín, donde hay que eliminar rivales, recoger sus chapas y depositarlas para conseguir puntos, y Zona de lanzamiento, que enfrenta a los equipos por el dominio de una posición cambiante donde caerán suministros de rachas de bajas. También habrá duelos individuales en Gauntlet 1v1 durante el evento Wager Match. Más adelante llegará Counter Attack, una modalidad basada en colocar explosivos en el puesto de comunicaciones enemigo y defender el propio.

DMZ estrena una instalación militar

El modo de extracción DMZ también se ampliará gracias a X01, una antigua instalación rusa próxima a Hajin, ahora ocupada por fuerzas norcoreanas. Los jugadores tendrán que adentrarse en sus túneles, laboratorios y dependencias militares para conseguir equipamiento y completar nuevas órdenes, aunque algunos puntos de extracción irán cerrándose durante las incursiones, por lo que escapar será cada vez más complicado. También habrá nuevos enemigos, informes de amenaza y actividades de reabastecimiento que permitirán conseguir recompensas adicionales.

Por su parte, ‘Warzone’ dejará de estar disponible en PS4 y Xbox One el 6 de noviembre, fecha en la que comenzará la temporada. También estrenará los mapas Hajin y Zodiac, además de volver a ofrecer Verdansk y Rebirth Island.

Nuevas armas y un pase de batalla de 100 niveles

La temporada 1 ofrecerá un pase de batalla de 100 niveles y más de 100 recompensas, entre ellas aspectos de operador, proyectos de armas y remates. Los compradores de la versión prémium podrán ponerse al corriente tras un tiempo sin jugar, gracias a un sistema que les permitirá recibir automáticamente la recompensa correspondiente a ese momento de la temporada, hasta alcanzar el día 50.

El arsenal también espera la llegada del rifle de asalto Cronen Osprey y el subfusil CSG-35, que se podrán desbloquear gratuitamente a través del pase de batalla. A mitad de temporada se añadirán la escopeta automática JAK 12 y el hacha ZLR Talonhawk, además de nuevos accesorios para personalizar las armas.