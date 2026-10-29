Donde hay que firmar: ¿Te imaginas que te paguen por jugar a GTA 6?

¿Futbolista, astronauta o piloto de Fórmula 1? No son pocos a los que les gustaría ganarse la vida de alguna de esas maneras, aunque hay una derivada bastante menos agotadora que podría hacerles cambiar de opinión. Virgin Media Ireland propone pasar ocho horas jugando a ‘GTA VI’ a cambio de 800 euros y una tarjeta regalo para adquirir el juego. Eso sí, antes de empezar a preparar el currículum, no está de más dejar claro que no estamos hablando de un empleo, sino de un concurso en el que solo habrá un ganador.

100 euros la hora por jugar a GTA 6

La promoción comenzó el 26 de octubre y, para participar, basta entrar en la página oficial de Virgin Media Ireland, rellenar un formulario y explicar por qué nos gustaría tanto disfrutar del próximo juego de Rockstar Games. La compañía anima a los interesados a demostrar su pasión por la serie, aunque escribir una respuesta muy original no dará más posibilidades de ganar, ya que el premio se sorteará entre todas las solicitudes válidas.

La persona afortunada recibirá una tarjeta regalo digital de 99,99 euros para adquirir ‘GTA 6’ y podrá distribuir ocho horas de juego a lo largo de una semana, sin necesidad de completarlas en una sola sesión. Después tendrá que preparar una reseña en vídeo para Instagram o TikTok, enviarla primero a Virgin Media para su aprobación y, una vez autorizada, publicarla etiquetando a la compañía.

En realidad, el formato es similar a las colaboraciones publicitarias que suelen realizar los creadores de contenido, aunque en este caso no se exige experiencia profesional ni haber trabajado en la industria de los videojuegos. Para participar sí será necesario disponer de una cuenta pública de Instagram o TikTok donde publicar la reseña y la única condición es que no podrán utilizarse secuencias del juego, capturas de pantalla, sonidos, imágenes oficiales ni logotipos de Rockstar Games o Take-Two Interactive. Es decir, tendrá que contar su experiencia sin enseñar ni un segundo del juego, de modo que preparar el vídeo exigirá bastante imaginación. Además, las bases del concurso no contemplan la entrega de una consola, de modo que el ganador deberá disponer de alguna para jugar y cumplir con lo acordado.

¿Cuándo se recibe el premio y quién puede participar?

Virgin Media calcula el premio a razón de 100 euros por hora, hasta sumar los 800, aunque la recompensa no se entregará en efectivo, sino en una tarjeta regalo digital después de que la persona ganadora publique la reseña. En todo caso, la promoción está reservada exclusivamente a mayores de 18 años que residan en la República de Irlanda, así que los jugadores de España podemos ir despidiéndonos de cobrar por jugar a ‘GTA VI’, que tiene previsto su estreno el 19 de noviembre de 2026, exclusivamente en PS5 y Xbox Series.