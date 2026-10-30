El jefe de Epic Games acusa a Steam de llevar años "frenando los videojuegos"

Tim Sweeney ha vuelto a cargar contra Steam. En esta ocasión, el director ejecutivo de Epic Games asegura que Valve lleva años frenando el progreso de los videojuegos debido a la dependencia que, a su juicio, generan algunos de sus servicios. Estos comentarios publicados en X, se produjeron a razón de una discusión sobre las comisiones de la tienda y herramientas que ofrece a los desarrolladores.

El 30% de Steam desata la discusión

La polémica comenzó tras una publicación de Kiaran Ritchie, antiguo responsable de programación de animaciones en Epic Games, que cuestionó la comisión del 30% aplicada por Valve a buena parte de las ventas realizadas en Steam. Aunque ese porcentaje disminuye cuando los ingresos de un videojuego superan determinados límites, Ritchie defiende que los estudios deberían recibir una proporción mayor del dinero generado por sus títulos.

El antiguo empleado llega a asegurar que sería posible desarrollar una alternativa a Steam en apenas una semana empleando herramientas de programación basadas en inteligencia artificial. Sin embargo, admite que atraer a los usuarios sería mucho más complicado por la importancia que conceden a sus bibliotecas digitales y los servicios de la tienda. En su opinión, reducir las comisiones permitiría a los estudios disponer de más ingresos para financiar sus proyectos.

Exactly this. Valve has held gaming back for years by locking developers’ PC games into Steamworks’ social walled garden where players can’t talk to other players on iOS, Android, Xbox, PlayStation, Switch, or even other PC stores. — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) October 27, 2026

Steamworks, epicentro de las críticas de Sweeney

Sweeney intervino después para cuestionar directamente Steamworks, las herramientas que Valve ofrece a los estudios para integrar diferentes servicios de Steam en sus videojuegos. Según el responsable de Epic, sus funciones sociales dificultan la comunicación entre usuarios de Steam y jugadores de PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, iOS, Android y tiendas rivales de PC.

Una nota colaborativa publicada en X cuestionó sus declaraciones y recordó que muchos estudios utilizan Steamworks únicamente para identificar a los jugadores, ya que desarrollan por su cuenta las funciones necesarias para el juego cruzado. Sweeney respondió que esa justificación no guarda relación directa con sus críticas, que se basan en las barreras impuestas para comunicarse entre usuarios de distintas plataformas.

Atados a Valve

Sweeney reconoce que Valve no obliga a los estudios a utilizar Steamworks, pero asegura que prescindir de sus servicios tampoco resulta sencillo, ya que tendrían que crear sus propias herramientas y podrían ser objeto de campañas de reseñas negativas por parte de usuarios que exigieran la utilización de Steamworks.

A su juicio, esta situación lleva a muchos desarrolladores a seguir utilizando los servicios de Valve, pero no podemos obviar que Epic Games también dispone de su propia alternativa gratuita, Epic Online Services, que ofrece herramientas para gestionar cuentas de usuario, listas de amigos y funciones multijugador entre distintas plataformas, incluso si los videojuegos se distribuyen fuera de la plataforma.