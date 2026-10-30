Google Play tiene ahora mismo cinco juegos de pago gratis por tiempo limitado

Google Play mantiene varias promociones temporales que permiten descargar videojuegos de pago para Android sin abonar su precio de compra. Teniendo esto en cuenta, hemos buceado en las entrañas de la plataforma con el objetivo de dar con cinco títulos variados cuyas fichas muestran descuentos del 100%, entre ellos propuestas de disparos espaciales, aventuras de supervivencia y estrategia. No está de más advertir que las ofertas tienen una duración limitada, aunque no todas terminan el mismo día.

Sky Wings VIP: Pixel Fighters - Finaliza el 5 de noviembre

‘Sky Wings VIP: Pixel Fighters’ es un shooter arcade de desplazamiento vertical que utiliza gráficos de píxeles en tres dimensiones. Aquí debes pilotar diferentes aeronaves, esquivar numerosos proyectiles y derrotar a enemigos de gran tamaño a medida que avanzas por sus niveles. Dispone de 29 aviones, varias dificultades y mejoras para el armamento, además de una modalidad para competir por las mejores puntuaciones. La edición VIP ofrece 10.000 monedas, diez llaves para cajas aleatorias y 50 alas de ángel, además de eliminar determinados anuncios. Sin embargo, la ficha indica que existen compras dentro de la aplicación y contenido publicitario.

Space Shooter: Galaxy Attack - Finaliza el 3 de noviembre

‘Space Shooter: Galaxy Attack’ propone combates espaciales inspirados en las máquinas recreativas, donde tendremos que controlar una nave para detener sucesivas oleadas de invasores alienígenas. A medida que avanzamos podremos mejorar el armamento, utilizar potenciadores y elegir diferentes naves para enfrentarnos a enemigos cada vez más difíciles. El juego también dispone de enfrentamientos contra jefes, clasificaciones y duelos PvP por internet. Aunque normalmente es de pago, durante la promoción se puede adquirir gratis, pero mantiene compras dentro de la aplicación.

Star Blaster: Offline Premium - Finaliza el 2 de noviembre

‘Star Blaster: Offline Premium’ sustituye las naves por un astronauta que debe sobrevivir a numerosos combates frente a máquinas y enemigos de ciencia ficción. Se trata de un roguelite para un jugador que permite adquirir habilidades durante los enfrentamientos, mejorar el equipamiento y preparar diferentes combinaciones para avanzar por sus escenarios. La edición premium incluye al personaje Rina, un arma épica y varios recursos adicionales para comenzar la aventura, entre ellos diamantes, oro y planos. También permite jugar sin internet, aunque mantiene compras y anuncios opcionales para acelerar determinados progresos.

Survival Island: Ark Craft pro - Finaliza el 4 de noviembre

‘Survival Island: Ark Craft pro’ lleva la supervivencia hasta un archipiélago tropical donde tendremos que conseguir comida, encontrar agua potable y construir refugios para protegernos de los peligros del entorno. También permite fabricar herramientas y armas, cazar animales, cultivar alimentos y construir una balsa para navegar por el océano. La aventura utiliza una perspectiva en primera persona y actividades de supervivencia tanto en tierra como en el mar. Además, se puede disfrutar sin internet, aunque la edición Pro mantiene determinadas compras dentro de la aplicación.

Tower Defense: Epic Turret Pro - Finaliza el 4 de noviembre

‘Tower Defense: Epic Turret Pro’ propone la defensa de diferentes territorios frente a sucesivas oleadas de criaturas alienígenas, utilizando torres defensivas, héroes y armamento futurista. Aquí debes distribuir tus defensas, administrar los recursos y mejorar las instalaciones para impedir que los enemigos alcancen sus posiciones. La edición premium permite comenzar la aventura utilizando cinco héroes y cinco torres adicionales, además de eliminar los anuncios. También dispone de escenarios ambientados en bosques, desiertos, territorios helados, y permite jugar sin necesidad de internet.

Cómo aprovechar los descuentos

Antes de aprovechar cualquiera de estas promociones, conviene comprobar que la tienda indique un precio de 0,00 €, pues algunas ediciones todavía incluyen anuncios o compras dentro del juego. En cualquier caso, una vez adquiridos, podrán seguir utilizándose después de que termine la rebaja, siempre que permanezcan disponibles para el dispositivo y se utilice la misma cuenta de Google.