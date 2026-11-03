BioWare cierra sus puertas y Electronic Arts deja el futuro de Dragon Age en el aire

El cierre de BioWare ya es oficial. Desaparece por tanto un estudio que durante más de tres décadas ha contribuido a escribir la historia de los videojuegos de rol a través de títulos como ‘Baldur’s Gate’, ‘Star Wars: Knights of the Old Republic’, ‘Mass Effect’ y ‘Dragon Age’. Como primer damnificado, la empresa también ha cancelado el próximo ‘Mass Effect’, el proyecto al que la desarrolladora canadiense había dado prioridad tras su última reorganización y que todavía se encontraba en una fase temprana de desarrollo. En cambio, no ha ofrecido ningún plan alternativo para ‘Dragon Age’, la franquicia de fantasía del estudio, cuyo futuro sigue sin estar claro.

¿Cuál es el futuro de Dragon Age?

El comunicado oficial cita expresamente a ‘Dragon Age’ entre los títulos históricos de BioWare, pero no ofrece ninguna información acerca de una quinta entrega, que ni siquiera había llegado a anunciarse oficialmente. Ya en enero de 2025, poco después del lanzamiento de ‘Dragon Age: The Veilguard’, desde la desarrolladora se explicó que un equipo reducido de su personal trabajaría en el próximo ‘Mass Effect’ y que muchos de sus empleados habían pasado a distintas divisiones de la editora, que reorganizó el estudio para dar prioridad a una producción que, menos de dos años después, también ha terminado cancelada.

El bajo rendimiento de The Veilguard

En el último trimestre de 2024, ‘Dragon Age: The Veilguard’ registró alrededor de 1,5 millones de jugadores, casi un 50% por debajo de las previsiones internas, según los resultados preliminares publicados en enero de 2025. En este sentido, la empresa se refería al número de jugadores y no a las copias vendidas, pero el resultado ya había sembrado cierta inquietud acerca de las posibilidades de continuar con la franquicia.

También había señales desde dentro. En julio de 2026, Mark Darrah, antiguo productor ejecutivo de ‘Dragon Age’, ya había expresado serias dudas acerca de una posible expansión de su universo. Según explicó, proponer nuevos juegos basados en franquicias de EA podía provocar la oposición de varios responsables de la empresa implicados en otras producciones, hasta impedir que los proyectos recibiesen luz verde.

Un futuro sin respuestas

Por ahora, Electronic Arts no ha anunciado un plan alternativo, ni confirmado el depósito de la marca en ningún estudio que pueda hacerse cargo de ‘Dragon Age’. Tampoco ha explicado si pretende recuperar la franquicia en algún momento. Lo inquietante es que no necesita anunciar su final para dejarla en suspenso durante años, porque podría pasar todo ese tiempo sin producir una nueva entrega.