Star Wars Jedi: Survivor esconde un secreto y sabemos cómo resolverlo

Si alguna vez jugaste a ‘Contra’ en NES, es posible que recuerdes aquella combinación que permitía conseguir treinta vidas nada más empezar. Bastaba pulsar arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, B y A y después Start para comenzar a jugar. Konami había utilizado aquella secuencia de diez pulsaciones por primera vez en ‘Gradius’ para Famicom en 1986, pero fue la versión para NES de ‘Contra’ la que terminó haciéndola famosa. Pues bien, cuarenta años después, aquel viejo código ha servido para encontrar un secreto que ‘Star Wars Jedi: Survivor’ llevaba ocultando desde su publicación en 2023.

El código de Konami

Resulta que el huevo de Pascua estaba escondido en el menú de habilidades de Cal Kestis y también que el responsable de su desarrollo, Jordan DeVries, director de interfaz de Respawn Entertainment, ya había comentado en 2025 que el juego incluía una especie de incentivo secreto que nadie parecía haber encontrado. Inevitablemente, estas indicaciones animaron a algunos de los jugadores a investigar los menús, pero pasaron los meses y el misterio siguió sin resolverse.

Hace escasos días, DeVries volvió a dar pistas sobre el asunto y explicó que requería una acción concreta, no podía activarse nada más comenzar la aventura y resultaría evidente cuando alguien lo consiguiera. Apenas unas horas después, un jugador ya publicó en X una grabación donde mostraba cómo había logrado encontrarlo, y el propio desarrollador confirmó que se había descubierto por fin su pequeño gesto de homenaje.

Un sapo gigantesco escondido en el menú

¿Y qué había preparado Respawn durante tanto tiempo? Pues una animación protagonizada por Oggdo Bogdo, el enorme sapo que recordarás de ‘Star Wars Jedi: Fallen Order’. Es decir, al introducir el código correctamente, un gigantesco holograma azulado de la criatura irrumpe detrás del menú de habilidades y parece tragarse una esfera que recuerda a una luna.

Se trata de una escena breve que no aporta recompensas adicionales ni aplica cambios a las habilidades, aunque resulta fácil entender por qué DeVries afirmaba que nadie tendría dudas al encontrarla. El juego cuenta, de hecho, entre sus enemigos opcionales a la Cría de Oggdo, una criatura que podría ser descendiente de aquella a la que nos enfrentamos en Bogano.

I GOT IT!!!!!! Kudos to the Jedi Survivor team on a *very* well hidden easter egg https://t.co/aB2Za99XKc pic.twitter.com/rWGa5ca3do — Towerbunga 🔜 SWCLA (@towerbunga) November 1, 2026

Cómo ver el secreto de ‘Star Wars Jedi: Survivor’

Pero si quieres comprobarlo por tu cuenta, tendrás que realizar algunos pasos antes de introducir el código. Primero debemos derrotar a esta Cría de Oggdo, que encontraremos en Fort Kah’lin, en el planeta Koboh. Después hay que acudir al punto de meditación de la Mantis y abrir el árbol de habilidades de Cal Kestis, donde introduciremos la combinación que encontrarás a continuación. Si hemos cumplido los requisitos, la animación se activará y podremos contemplar al gigantesco Oggdo Bogdo detrás de las opciones de mejora.

¿Cuál es el código de Konami?

La secuencia es muy sencilla de recordar una vez que la has utilizado unas cuantas veces. Debemos pulsar arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, B y A. En ‘Star Wars Jedi: Survivor’ no hace falta pulsar Start al terminar.

Conviene recordar que ‘Star Wars Jedi: Survivor’ se publicó en abril de 2023 y ofrece continuidad a las aventuras de Cal Kestis cinco años después de ‘Fallen Order’, en plena persecución del Imperio. El título de Respawn tuvo además un buen estreno, encabezando los listados de ventas en su lanzamiento tanto en Europa como en Estados Unidos.