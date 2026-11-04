GTA 6: Cómo hacerse gratis con el mapa de Leónida y conseguir su versión física

Los mapas de ‘Grand Theft Auto’ han cambiado bastante desde los primeros pósteres desplegables que acompañaban a ‘GTA III’, ‘Vice City’ y ‘San Andreas’. Las siguientes entregas mantuvieron los planos impresos, aunque Rockstar fue modificando su presentación hasta llegar a los diseños de doble cara de ‘GTA IV’ y ‘GTA V’. La costumbre continuará en ‘GTA VI’, aunque esta vez el mapa de Leónida tendrá dos formatos diferentes: una versión digital gratuita y un póster físico que se venderá por separado.

El mapa gratuito

Pero vamos por partes, porque el mapa y la ilustración oficial de la portada estarán disponibles gratis en formato digital en el sitio web oficial de ‘GTA 6’ desde el día del lanzamiento, y bastará con acceder a la página del videojuego a partir del 19 de noviembre, descargar los archivos que publique Rockstar e imprimirlos si queremos conservarlos en papel, incluso sin necesidad de comprar el juego.

Para conseguir la versión física habrá que acudir a Rockstar Store poco después del estreno. Se trata de un póster de doble cara, que mostrará la ilustración oficial de ‘GTA 6’ por un lado y el mapa de Leónida por el reverso. Por el momento, tan solo sabemos que su precio será de 0,99 dólares, aunque también se entregará como regalo al realizar cualquier compra en la tienda oficial.

Un póster, dos caras

Todavía no se ha anunciado el día exacto en el que comenzará a venderse, pero con esta iniciativa se mantiene, en gran medida, la tradición de la franquicia, cuyos juegos solían incluir en sus cajas pósteres desplegables ilustrados por una cara y mapas por la otra. Esta vez, sin embargo, la edición distribuida para establecimientos, incluidos comercios como Amazon, llevará un código para descargar el videojuego en lugar de un disco.

Todo lo que rodea a GTA VI

Pero el mapa tan sólo supone una parte de los artículos preparados alrededor del estreno de ‘GTA 6’. Por ejemplo, Rockstar puso a la venta en octubre una colección oficial de camisetas, gorras, bolsas de lona, llaveros, mecheros y pegatinas, además de presentar ‘The Goodtime State - Vice City Collection’, una caja especial de coleccionista que incluye una figura de Macca el caimán, unas gafas Oakley y un póster de recuerdo, entre diversos artículos.

Su música también se publicará en formato físico gracias a ‘Grand Theft Auto VI: The Album’, integrado por 34 canciones, que estará disponible en CD y vinilo el 19 de noviembre, y el 11 de diciembre llegará un segundo álbum, esta vez planteado alrededor de la banda sonora original compuesta por el dúo francés Justice, que igualmente contará con ediciones físicas.