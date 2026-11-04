Tras 8 años: The Elder Scrolls VI Sentinel es oficial y presenta su primer tráiler

Durante meses, no han sido pocos los jugadores que han intentado adivinar cuál sería la denominación completa de la próxima entrega de la veterana serie de juegos de rol de Bethesda ‘The Elder Scrolls’, y al final, la teoría que apuntaba a ‘Sentinel’ ha resultado acertada.

Esto lo sabemos porque para celebrar el 40.º aniversario de Bethesda Game Studios, la editora y desarrolladora de Microsoft ha distribuido materiales conmemorativos donde su director y productor ejecutivo, Todd Howard, anunció que la próxima entrega se llamará ‘The Elder Scrolls VI: Sentinel’. La presentación termina con un breve avance que nos lleva a un paisaje desértico donde una intensa ráfaga de viento levanta la arena y deja al descubierto un antiguo pergamino que emerge de las profundidades, antes de mostrar el logotipo del juego.

Para desatar teorías

Inmediatamente después, se muestra una cita atribuida a Yazar, sacerdote polilla al servicio de la alta reina Iradne de Hammerfell, fechada en el año 206 de la Cuarta Era (4E 206).

"El pergamino solo ofrecía un destello, un velo apenas levantado ante mis ojos. Un futuro perdido. Una victoria frustrada. Las arenas del tiempo dispersas por el destino."

Es bastante probable que estas palabras escondan detalles cuyo significado entenderemos mejor cuando conozcamos más sobre el juego, especialmente por la referencia a Hammerfell, la provincia de Tamriel que conocemos en español como Páramo del Martillo, y a Sentinel, una ciudad portuaria situada junto a la bahía Iliaca, que separa Hammerfell de Roca Alta. En el trasfondo de la serie, Sentinel también da nombre a un antiguo reino de la región. Bethesda ha señalado que el anuncio revela tanto el nombre como la ubicación de su próximo juego, aunque todavía no ha explicado qué zonas podremos visitar.

Barcos en The Elder Scrolls

Hammerfell ya podía visitarse en ‘The Elder Scrolls II: Daggerfall’ y posteriormente volvió a servir de escenario en ‘The Elder Scrolls Adventures: Redguard’ y ‘The Elder Scrolls Online’. La geografía de la región, especialmente su extensa costa, ha alimentado especulaciones sobre posibles mecánicas de navegación marítima. De hecho, Bruce Nesmith, antiguo diseñador de ‘Skyrim’, aseguró que le gustaría que la nueva entrega permitiera viajar en barco e incluso participar en combates navales, aunque es algo que está por ver.

En este sentido, algunos rumores apuntaban a un tipo de presentación más extensa del juego pero, al contrario, desde la compañía se ha advertido que todavía tardará un tiempo en compartir más información. Esto no impide preguntarse si podremos ver finalmente el juego durante The Game Awards 2026, la gran cita de la industria para despedir el año en diciembre, pero aún es pronto para cerrar estas intervenciones.

El cruce con GTA 6

Por fin sabemos cómo se llama ‘The Elder Scrolls VI: Sentinel’, aunque seguimos prácticamente a oscuras sobre su lanzamiento. Bethesda todavía no ha anunciado cuándo podremos jugarlo, si llegará a PS5 o si será exclusivo de Xbox, ni cuándo piensa mostrar imágenes de jugabilidad. Si la compañía prepara una presentación más extensa antes de que termine el año, tendrá enfrente el estreno de ‘GTA VI’ el 19 de noviembre, algo que podría ensombrecer cualquier intento de promoción durante meses, incluso transcurridas las fiestas navideñas.