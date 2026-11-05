¿Meterías una Xbox Series X en el vientre de un caimán? Alguien se te ha adelantado

Entre las altas esferas de la división de videojuegos de Microsoft seguramente alguien pensó que era buena idea promocionar la que podría ser la personalización más descabellada jamás vista en una de sus consolas. Se llama Xbox Series X-BITE y, básicamente, es una Series X metida en el vientre de un caimán. No nos referimos a una recreación digital ni a un diseño experimental planteado únicamente para compartir en redes sociales, porque la consola existe, funciona perfectamente y alguien incluso podrá llevársela a casa.

Un caimán de más de metro y medio

Al parecer, la idea surge de Florida y su fauna, algo que se representa sobre una reproducción de un caimán elaborada con sumo detalle que mide más de un metro y medio de largo, esconde la consola en su interior y solo se permite el lujo de mostrar el logotipo iluminado de Xbox. El mando, para mantener la temática, reposa entre las fauces del animal y hasta muestra huellas de mordiscos. Incluso los ojos hacen referencia a la consola en tonos iris verdes con las pupilas inspiradas en su logotipo.

Detrás del proyecto se encuentra John Nolan Studio, un equipo que sabe bastante de criaturas y animatrónica, ya que ha trabajado en producciones como ‘The Witcher’ y ‘Jurassic World Dominion’. En todo caso, desde Microsoft también advierten que, aunque la consola es perfectamente funcional, lo recomendable es utilizar el conjunto esencialmente como pieza de exhibición.

Concurso y requisitos para participar

La cuestión es que solo existe una unidad de Xbox Series X-BITE que Microsoft está sorteando en redes sociales. Para participar, hay que seguir la cuenta oficial de Xbox en X, Instagram o TikTok, volver a publicar el anuncio del sorteo y añadir manualmente un hashtag, que no vamos a reproducir porque solo pueden participar personas de 18 años o más residentes en los 50 estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia o Puerto Rico. Así que desde España tendremos que limitarnos a ver las fotos y vídeos publicados por Microsoft, además de seguir jugando a nuestras consolas. Ni que decir tiene que no se usaron caimanes reales para esta extraña personalización.