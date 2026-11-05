Trifuerza: ¿The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake es el mejor juego de 2026?

El pasado septiembre, ‘The Witcher 3 Remastered’ alcanzó lo más alto de la clasificación en Metacritic para 2026, once años después del estreno original de la aventura de Geralt de Rivia. Pero los nuevos lanzamientos han traído movimientos en las tablas y ahora es ‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake’ el inquilino del primer puesto en la lista anual tras superar a ‘Sektori’ y lo hace justo antes de su estreno para Switch 2.

Un 99 difícil de igualar

Aunque Eiji Aonuma estaba nervioso por la acogida que tendría ‘Ocarina of Time Remake’, parece que la producción ha acertado de pleno, ya que actualmente presume de una puntuación de 96/100 en Metacritic, basada en 83 reseñas de medios especializados. Esto supone tan solo tres puntos menos que el original, cuya puntuación de 99 todavía es la más alta que ha registrado la plataforma. Según un recuento anterior, realizado a partir de 80 análisis, la puntuación más baja de la adaptación era un 8 y, de hecho, solo seis reseñas estaban por debajo de 9, y no había ninguna clasificación "mixta" o "negativa".

Tampoco podemos obviar que aquel 99 de ‘Ocarina of Time’ en Nintendo 64 se calculó a partir de 22 análisis, frente a los 83 que acumula ahora el remake. Es cierto que, en 2011, también se publicó una adaptación para 3DS que logró un 94 en Metacritic a partir de 85 reseñas. Es decir, la nueva versión ha conseguido superar incluso aquella revisión del original, aunque el juego de 1998 mantiene el primer puesto general de la clasificación histórica.

Entre bastidores del remake

Aunque había motivos para confiar, rehacer la primera aventura en tres dimensiones de la franquicia seguramente haya sido complicado. El propio Eiji Aonuma, que participó en el desarrollo del original junto a Shigeru Miyamoto, ha llegado a revelar que algunos de los integrantes más jóvenes del equipo ni siquiera habían jugado a la versión de Nintendo 64.

Pero vamos por partes, porque estas valoraciones tienen su raíz en una edición que renueva los escenarios y la banda sonora, añade diálogos y escenas dobladas al español, además de actualizar los controles para que podamos mover libremente la cámara y saltar cuando queramos. Incluso podremos tocar las melodías de la ocarina tarareándolas al micrófono de Switch 2, algo que seguramente no se les pasó por la cabeza a muchos de los que jugaron al original hace casi 28 años.

Rozando la perfección

Eso sí, tampoco todas las reseñas han sido bendecidas con plenos. Nintendo Life, por ejemplo, le ha otorgado un 9 y lamenta la ausencia de Master Quest, la variante de mayor dificultad que sí estaba disponible en la versión para Nintendo 3DS, además de señalar algunas limitaciones gráficas al jugar en modo portátil, mientras que los especialistas de RPG Site se han quedado en un 8. En todo caso, ninguna de esas notas ha impedido que se haga con el primer puesto de 2026. En este punto, será interesante comprobar cómo se mueve la crítica con ‘GTA 6’: ¿podrá Link mantener su liderazgo incluso después del debut de Jason y Lucía? En la Trifuerza confiamos.