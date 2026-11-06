¿Puede fracasar un videojuego que vende millones? El caso de Marvel Lobezno

¿Cuántas copias necesita vender un videojuego para considerarse un éxito? ‘Marvel's Spider-Man 2’, por ejemplo, vendió 2,5 millones en apenas 24 horas, pero ‘Astro Bot’ alcanzó un millón y medio en 58 días y tampoco se considera un mal estreno. Las cosas cambian cuando hablamos de ‘Star Wars Outlaws’, cuyas ventas iniciales se situaron por debajo de las previsiones de Ubisoft, o del sonado fracaso de ‘Concord’, que Sony terminó retirando de las tiendas apenas dos semanas después de su lanzamiento.

Pero vamos por partes, porque Sony acaba de publicar los primeros resultados de ‘Marvel: Lobezno’, la aventura de Insomniac Games para PS5, y los datos, a primera vista, pueden parecer razonables. Desde su lanzamiento el 15 de septiembre, la producción ha vendido aproximadamente 2,4 millones de copias en todo el mundo durante sus primeros 50 días en las tiendas. ¿Estamos ante un buen resultado o Sony esperaba bastante más de uno de sus grandes exclusivos?

Ghost of Tsushima vendió mucho más rápido

En este punto recurrimos a las propias estadísticas de Sony: ‘Marvel's Spider-Man’, publicado en 2018 para PS4, vendió 3,3 millones de copias en apenas tres días y llegó a los nueve millones después de 80 días. Su secuela, ‘Marvel's Spider-Man 2’, superó los cinco millones en once días. Es decir, Insomniac Games nos tiene acostumbrados a resultados comerciales extraordinarios, de ahí que las primeras ventas de Lobezno estén en cuestión. Pero tampoco sale bien parado cuando recurrimos a producciones de estudios distintos. ‘Ghost of Tsushima’, por ejemplo, vendió 2,4 millones de unidades en sus tres primeros días, una cantidad que su secuela, ‘Ghost of Yōtei’, superó con sus 3,3 millones en 32 días.

Un presupuesto de 300 millones de dólares

Según la documentación de Insomniac Games filtrada en diciembre de 2023, el estudio había previsto invertir unos 305 millones de dólares en el desarrollo, y aquí es donde las ventas empiezan a tener un significado diferente, porque el éxito comercial de un videojuego depende también del dinero invertido. Sony no ha publicado los ingresos específicos, ni su rentabilidad, por tanto, todavía no podemos saber si ha recuperado la inversión o cuánto necesitaría vender para conseguirlo. De hecho, durante la presentación de sus resultados financieros, se señaló que las ventas del juego habían contribuido a mejorar los resultados de la división.

Previsiones poco esperanzadoras

Su tendencia, además, durante octubre fue en dirección descendente desde su estreno en septiembre. Tras liderar las descargas de PS5 en Estados Unidos y Canadá, así como ocupar el segundo puesto en Europa durante su primer mes, descendió al decimocuarto puesto en Estados Unidos y Canadá, incluso fuera de los veinte primeros en Europa.

En todo caso, todavía está por ver cómo evolucionarán las ventas de Lobezno tras la llegada de ‘GTA VI’, prevista para el 19 de noviembre de 2026, especialmente porque Sony no ha explicado qué resultados esperaba del juego. En cuanto a Insomniac, los documentos filtrados en 2023 también apuntaban a un proyecto sobre los X-Men, todavía pendiente de anuncio oficial.