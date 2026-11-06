Zelda: Ocarina of Time en Switch 2: ¿Modo TV o portátil? Análisis de rendimiento

Apenas ha llegado a Nintendo Switch 2 y la nueva versión de ‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time’ ya se ha colado en el primer puesto de los juegos mejor valorados de 2026 según Metacritic. Ahora que está disponible, también podemos comprobar cómo cambia su apartado gráfico al pasar del televisor al modo portátil, y ahí entra el fiable ElAnalistaDeBits, que ha preparado una comparativa de ambas formas de jugar a esta nueva versión de la aventura de Link.

La primera diferencia sustancial está en la resolución, que puede alcanzar los 1440p al jugar en el televisor y los 1080p en portátil. En ambos casos se emplea FSR 1.0 de AMD para reescalar la imagen, aunque esas resoluciones son variables y pueden bajar hasta aproximadamente 1080p y 720p, respectivamente. Los dos modos tienen como objetivo alcanzar los 60 fotogramas por segundo y mantienen un rendimiento bastante estable, pero hay diferencias gráficas que no se explican únicamente por el número de píxeles.

Diferencias gráficas entre el modo televisor y el portátil

Como es lógico, las mejoras del modo televisor se aprecian especialmente al fijarnos en el filtrado de las texturas, el nivel de detalle (LOD), la distancia de dibujado y sombras. Dicho de manera sencilla, el LOD determina cuánto detalle muestran los objetos según estén más cerca o más lejos de la cámara, y la distancia de dibujado establece hasta dónde llegan a verse los elementos del escenario. Por eso, si eres de los que se detienen a contemplar Hyrule, seguramente preferirás jugar en el televisor. En portátil tendremos una resolución inferior y algunos recortes gráficos, pero podremos seguir jugando a 60 fotogramas por segundo.

La tecnología detrás del nuevo Ocarina of Time

El remake utiliza FSR 1.0 de AMD para el reescalado de la imagen y SMAA para suavizar los bordes, sin recurrir al DLSS de NVIDIA. La diferencia es que el sistema de AMD procesa cada fotograma por separado, sin aprovechar la información de imágenes anteriores, como sí hace DLSS. Según las pruebas de Digital Foundry, el resultado es bastante nítido, aunque algunos detalles, especialmente la vegetación, pueden parpadear ligeramente al mover la cámara.

Además de renovar las texturas, el trabajo sobre los escenarios incluye una iluminación global que distribuye la luz de manera más natural sobre las superficies. Las sombras ambientales son más elaboradas, los materiales responden a la iluminación según sus propiedades físicas y los efectos atmosféricos se han renovado. La vegetación reacciona al movimiento de Link, Navi ilumina los objetos cercanos y los fragmentos de las vasijas permanecen en el suelo después de romperlas. Incluso Ciudad del Castillo se ha reconstruido para permitirnos desplazarnos por sus calles y acceder a los edificios sin las transiciones del original.

Más fotogramas, menos esperas

Si echamos la vista atrás, resulta especialmente interesante comprobar cómo ha mejorado el rendimiento a lo largo de las tres ediciones del juego. En Nintendo 64, ‘Ocarina of Time’ funcionaba a 20 fotogramas por segundo, una tasa que aumentó hasta los 30 en Nintendo 3DS y que ahora llega a los 60 en Switch 2. Las mediciones, además, muestran un funcionamiento muy estable en ambos modos, aunque todavía pueden producirse pequeñas interrupciones durante algunos procesos de carga. Nintendo también ha reducido los tiempos de espera y renovado los movimientos de Link, y ahora podremos mover libremente la cámara usando la palanca derecha del mando.