Estrenos de videojuegos (9-13 nov): Football Manager 27 se pone a prueba y Warhammer Survivors se alza en armas

Aquí estamos puntuales una semana más para repasar los lanzamientos más interesantes del sector del ocio electrónico. Entre el 9 y el 13 de noviembre tendremos una buena tanda de nuevos títulos para PC, Mac, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch, Switch 2 y dispositivos móviles, en cinco días que alternan grandes producciones y una buena selección de juegos independientes.

Comenzamos por ‘Football Manager 27’, la nueva entrega de la franquicia de Sports Interactive que nos invita a ocupar el banquillo para dirigir un club, gestionar la plantilla y decidir cómo debe jugar nuestro equipo. Por su parte, ‘Shrek 2 Remastered’ recupera la aventura de 2004 inspirada en la segunda película del simpático personaje, ahora además preparada para jugar en cooperativo por internet. También tenemos ocasión de descubrir ‘Warhammer Survivors’, que traslada la fórmula de ‘Vampire Survivors’ a los universos de Warhammer, y ‘SONIC PICO PARK’, donde Sonic y sus amigos deben coordinarse para resolver puzles en grupo, además de seguir muy de cerca estrenos como ‘Metaphor: ReFantazio’ para Switch 2, ‘Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Academia Dandori’ y ‘Ashes of the Singularity II’. Más abajo encontrarás los protagonistas de nuestro repaso y, al final, el listado de lanzamientos, ordenado por fechas y plataformas.

Shrek 2 Remastered - 10 de noviembre

Plataformas: PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2 y PC

‘Shrek 2 Remastered’ actualiza la aventura de acción publicada en 2004 para PlayStation 2 y Nintendo GameCube, inspirada en la segunda película de DreamWorks. Nuestro alegre ogro junto a Fiona, Asno y sus compañeros vuelven a recorrer lugares como el pantano y el reino de Muy Muy Lejano. Durante las misiones podemos cambiar de personaje en cualquier momento y aprovechar sus habilidades para derrotar enemigos, vencer a los jefes y resolver los puzles de cada escenario. Esta versión incluye mejoras gráficas, resolución 4K y un modo foto, además de permitir jugar en solitario o hasta cuatro personas, tanto en cooperativo local como por internet.

Football Manager 27 - 10 de noviembre

Plataformas: PS5, Xbox Series, PC, Mac, iOS y Android (versión Mobile a través de Netflix)

‘Football Manager 27’ vuelve a sentarnos en el banquillo de un club de fútbol, aunque nuestras responsabilidades van mucho más allá de elegir un once titular. Tenemos que confeccionar la plantilla, controlar las finanzas, atender a los medios y seguir la evolución de la cantera, además de decidir cómo queremos jugar. Esta edición actualiza las plantillas, ligas y competiciones de la temporada y amplía las herramientas de análisis para preparar cada encuentro. Por ejemplo, el nuevo sistema de efectividad táctica permite comprobar hasta qué punto los futbolistas comprenden nuestras instrucciones, y durante los partidos podremos modificar el planteamiento según evolucione el encuentro. El trabajo de los ojeadores también servirá para encontrar futuros fichajes y jóvenes futbolistas.

Warhammer Survivors - 10 de noviembre

Plataformas: PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2, PC, iOS y Android

‘Warhammer Survivors’ lleva la fórmula de supervivencia de ‘Vampire Survivors’ a los universos de ‘Warhammer 40,000’ y ‘Warhammer Age of Sigmar’. En esta propuesta de Auroch Digital, la cámara muestra la acción desde arriba y buena parte de las armas ataca de forma automática, así que nuestra tarea consiste en mover al personaje para escapar de las hordas y encontrar espacios seguros. El juego ofrece más de 40 campeones jugables, cada uno armado de inicio y dotado de atributos propios, y escenarios que van de las llanuras abiertas a los pasillos de naves abandonadas. Durante los enfrentamientos recogeremos recursos y experiencia de los enemigos derrotados para subir de nivel, conseguir más armas y mejorar las habilidades, además de combinar el armamento para evolucionarlo.

SONIC PICO PARK - 12 de noviembre

Plataformas: PS5, Xbox Series, Xbox One, Switch, Switch 2 y PC

‘SONIC PICO PARK’ lleva a Sonic, Tails, Knuckles y Amy a los niveles cooperativos del independiente ‘PICO PARK’, donde el grupo debe alcanzar la meta sin dejar a nadie atrás. Para completar cada etapa, los participantes deben coordinar sus movimientos y realizar acciones conjuntas, como apilar personajes para alcanzar lugares más altos o activar botones simultáneamente. Para ello, a las mecánicas del original se añade el Spin Dash, los anillos y resortes característicos del erizo de SEGA. El progreso requiere comunicación constante, porque si alguno de los personajes cae el grupo puede verse obligado a repetir el nivel o retomar el último punto de control. Se puede jugar en local o por internet, y este último modo admite juego cruzado.

Listado completo de lanzamientos:

9 de noviembre

‘Dreadmoor’ (PC, acceso anticipado)

‘Casualties: Unknown’ (PC)

‘Slotbound’ (PC)

‘Neo Junk City’ (PC)

‘Hozy’ (PS5, Xbox Series)

10 de noviembre

‘Football Manager 27’ (PC, Mac, PS5, Xbox Series, iOS, Android)

‘Football Manager 27 Touch’ (iPhone, iPad, Mac, Apple TV)

‘Ashes of the Singularity II’ (PC)

‘Annihilated’ (PC)

‘Stormforge’ (PC, acceso anticipado)

‘Potion-making: Path of the Alchemist’ (PC)

‘Hard West 2’ (PS5, Xbox Series)

‘Hillthorn’ (PC, Switch, iOS, Android)

‘Raccoin: Chaos Max Edition’ (PS5, Xbox Series, Switch 2)

‘Warhammer Survivors’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch, iOS, Android)

‘Shrek 2 Remastered’ (PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch, PC)

11 de noviembre

‘Hope in the City’ (PC, Xbox Series)

‘Wall World Strategy’ (PC)

‘Castlebound’ (PC, Switch 2, Switch)

‘Prinny Party: Going Overboard!’ (PC, PS5, Switch 2, Switch)

12 de noviembre

‘Barbie Rewind’ (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch 2, Switch)

‘Moomin: Midsummer Madness’ (PC, Switch 2, Switch)

‘Main Sequence’ (PC, acceso anticipado)

‘Metaphor: ReFantazio’ (Switch 2)

‘ Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Academia Dandori’ (Switch 2)

‘SONIC PICO PARK’ (PC, PS5, Xbox Series, Xbox One, Switch 2, Switch)

13 de noviembre

‘Derelikt’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Dice Hoarder’ (PC)

‘Drawquarium’ (PC)

Mucho por jugar

Como puedes comprobar, la semana del 9 al 13 de noviembre viene bien surtida para PC, consolas y dispositivos móviles. Pero todavía quedan juegos tan interesantes como ‘Dreadmoor’ y ‘Main Sequence’, que estrenan su acceso anticipado en PC, o ‘Hozy’ y ‘Hard West 2’, que se publican para PS5 y Xbox Series. A ellos se suma ‘Hillthorn’, en PC, Switch, iOS y Android, junto a numerosas producciones independientes que completan cinco días bastante concurridos.