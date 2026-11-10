GTA 6: Rockstar confirma rendimiento en consolas y muestra escenas inéditas en un nuevo vídeo

Si tienes una PS5 Pro, seguramente te habrás preguntado qué hará ‘GTA VI’ para aprovechar su potencia extra. Pues bien, Rockstar Games ha aprovechado el inicio de la precarga, a poco más de una semana del estreno, para responder a esa pregunta y, de paso, publicar un nuevo tráiler que, en apenas medio minuto, nos permite asistir a varias escenas inéditas.

Pero vamos por partes, porque Rockstar ha fijado en 30 fotogramas por segundo (fps) el objetivo de rendimiento en PS5, PS5 Pro y Xbox Series. La versión para PS5 Pro tendrá algunas mejoras técnicas, entre ellas una mayor nitidez gracias a PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) y sombras calculadas por trazado de rayos, exclusivas de esa consola. En PS5, el juego también aprovechará el audio espacial Tempest 3D Audio y la respuesta háptica del mando DualSense, además de ofrecer unos tiempos de carga reducidos. En cambio, la desarrolladora no ha precisado qué prestaciones de sonido ofrecerán las versiones de Xbox.

GTA 6 se podrá jugar en la nube desde Xbox One

Una filtración de hace unas semanas sobre la posibilidad de jugar a ‘GTA 6’ en streaming ha quedado confirmado en parte, porque Rockstar Games anuncia su disponibilidad en Xbox Cloud Gaming para Xbox One y Xbox Series X y S, donde utilizará los parámetros gráficos de Xbox Series S. Rockstar advierte de que la calidad de la transmisión puede variar en función de la conexión a Internet y de otros factores técnicos. Sin embargo, Microsoft aclaró en octubre que el streaming de ‘GTA 6’ no sería exclusivo de Xbox y que el juego tampoco podría jugarse en la nube desde PC durante su estreno.

Respecto a PlayStation, no se ha confirmado que el juego vaya a ofrecerse a través del servicio en la nube de PlayStation Plus Premium. La opción anunciada es Remote Play, disponible también en Xbox. En una PS Portal, esto nos permitirá transmitir el juego desde una PS5 propia que deberá estar encendida o configurada para reactivarse desde el modo de reposo; no equivale a ejecutar ‘GTA 6’ directamente en la nube.

Nuevas escenas

El vídeo permite ver a un grupo de agentes del SWAT preparándose para entrar en un apartamento, o eso parece, además de un impresionante superdeportivo. También vemos a Jason lanzando a un hombre contra el inodoro de un baño, aunque todavía no sabemos qué ha provocado la pelea.

El material también nos permite durante unos segundos observar a varios personajes de la industria musical, un sector que podría tener importancia en la historia, especialmente si tenemos en cuenta que Rockstar ya había presentado a algunos PNJ que trabajan en él. En cuanto a Lucía, la vemos bailar en una discoteca, en una escena que podría corresponder a algunas de las capturas de pantalla publicadas hace unos días. En cualquier caso, ya podéis examinar estas escenas en el vídeo antes del estreno de ‘GTA 6’, previsto para el jueves 19 de noviembre de 2026 en PS5 y Xbox Series.