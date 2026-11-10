Zelda: Ocarina of Time podría recuperar el modo Master Quest como extra en Switch 2

Publicado el pasado jueves, 5 de noviembre en exclusiva para Switch 2, la adaptación de ‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time’ conserva gran parte del juego original al tiempo que introduce novedades tanto en los gráficos, como en su historia y mecánicas. Sin embargo, la edición inicial no incluye el modo Master Quest, que debutó en un disco adicional para GameCube.
Código a la vista
Pero no temas, porque entre los archivos del juego se han revelado referencias a la variante de juego, aunque eso no significa que su distribución esté garantizada. No obstante, si atendemos a lo que muestran varios analistas, los datos indican que el modo se desbloqueará al disponer de un contenido descargable (DLC) y que una simple actualización no sería suficiente. Los mismos datos apuntan a un mundo invertido y a mazmorras modificadas, aunque están incompletos y tampoco muestran si el acceso será gratuito o de pago.
Al examinar los archivos del remake de ‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time’, varios analistas se toparon con hasta cuatro referencias relacionadas con Master Quest: ‘HasMQ’, ‘IsMQModeExist’, ‘NewGameMQ’ y ‘ReleaseMQ’. Pero esto también podría corresponderse a restos de alguna función planteada durante el desarrollo que finalmente se descartó o una señal de que la empresa japonesa estudie incorporarlas más adelante.
¿Qué es la Master Quest en Ocarina of Time?
Nintendo podría haber dejado Master Quest fuera del estreno del remake de ‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time’ para no complicar las cosas a los jugadores que descubren Hyrule por primera vez, ya que esta modalidad está planteada para repetir la aventura después de completar una primera vuelta y enfrentarse a mazmorras bastante más difíciles.
La historia y objetos siguen siendo los mismos, pero en la edición de GameCube los enemigos estaban repartidos de otra manera por las mazmorras y algunos subjefes se presentaban mucho antes, así que conocer el camino de memoria no siempre servía de mucho. Además, la Master Quest también cambia la ubicación de algunas Skulltulas doradas y transforma objetos opcionales en obligatorios, así que cuando llegue, debes estar preparado para usar su arsenal con más táctica que técnica.
Un gran estreno
El remake también ha recibido una buena acogida entre la prensa especializada, alcanzando una puntuación de 96/100 en Metacritic, por encima de los 94 puntos de la versión para Nintendo 3DS, aunque todavía por debajo del histórico 99/100 que consiguió el original de Nintendo 64. Así que no está nada mal para celebrar los 40 años de ‘The Legend of Zelda’, cuyo primer videojuego se publicó en Japón en 1986, aunque todavía tendremos que esperar para saber si Nintendo termina recuperando Master Quest.