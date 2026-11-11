Con memoria interna: Sony anuncia una nueva PS Portal exclusiva para Japón

Poco después de que se conociera la certificación de dos dispositivos de Sony que podrían corresponder a nuevas versiones de PlayStation Portal, la compañía se ha apresurado a anunciar un modelo del dispositivo, en esta ocasión exclusivo para territorio nipón. Con un elegante acabado en negro y fecha de lanzamiento prevista para diciembre de este año, la característica más distintiva del dispositivo se encuentra en la incorporación de almacenamiento interno, cuya capacidad aún no se ha revelado.

Un formato que supera sus expectativas

Como no puede ser de otro modo, tal cúmulo de revelaciones ha dado pie a especulaciones relacionadas con la posibilidad de descargar y ejecutar videojuegos directamente en el dispositivo, una función que Sony no ha confirmado. La versión que puedes encontrar en las tiendas se estrenó en 2023 a modo de accesorio para transmitir por Wi-Fi los videojuegos instalados en una PS5 y, desde 2025, también ofrece juego en la nube a los suscriptores de PlayStation Plus Premium. Sin embargo, la compañía japonesa solo ha explicado que este almacenamiento se utilizará para "funciones futuras", cuyos detalles dará a conocer cuando estén definidos. En todo caso, la nueva versión se pondrá a la venta el 10 de diciembre por 39.980 yenes (unos 225€), y las reservas comenzarán el 13 de noviembre.

Cambia de nombre en Japón

Sony también ha confirmado que esta variante del dispositivo tendrá un nombre ligeramente diferente. La versión original se denomina oficialmente PlayStation Portal Remote Player, pero la nueva edición exclusiva para Japón se llama PlayStation Portal Player. A grandes rasgos, este modelo mantiene las características del dispositivo lanzado en 2023, cuya demanda ha superado las previsiones de la propia Sony.

En cuanto a su funcionamiento, la nueva versión solo permite configurar el sistema en japonés y requiere una cuenta de PlayStation registrada en Japón para utilizarlo, lo que limita su uso fuera del país. Cuenta con una pantalla LCD de 8 pulgadas, resolución de 1080p y capacidad para mostrar hasta 60 fotogramas por segundo. Además, incluye controles con respuesta háptica, gatillos adaptativos y funciones como el audio 3D, que requiere dispositivos compatibles.

Muchas incógnitas por desvelar

Sony tampoco ha confirmado si esta variante de PlayStation Portal se comercializará en otros mercados ni ha explicado para qué servirá su almacenamiento interno. Por otra parte, aunque circulan rumores sobre una consola portátil relacionada con la futura PS6, la compañía no ha establecido ningún vínculo entre ambos dispositivos ni ha anunciado que la nueva Portal vaya a ejecutar videojuegos de forma nativa.