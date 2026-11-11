Puedes estar seguro: no habrá que esperar otros 13 años para jugar a GTA 7

‘GTA 6’ ya está prácticamente aquí. Take-Two mantiene el 19 de noviembre como fecha de estreno y han pasado más de trece años desde la publicación de la quinta entrega, una espera tan larga que, sin haber podido recorrer todavía las calles de la nueva Vice City, ya estamos preguntándonos cuánto tiempo tendremos que esperar para disfrutar de ‘GTA 7’.

Trece años y tres generaciones de consolas

Recordemos que la quinta entrega se publicó en septiembre de 2013 para PS3 y Xbox 360, recibió después versiones para PS4 y Xbox One y terminó estrenándose también en PS5 y Xbox Series. Es decir, ‘GTA V’ nos ha acompañado durante tres generaciones de consolas, aunque Rockstar tampoco ha estado trece años trabajando exclusivamente en ‘GTA VI’, porque durante ese periodo también publicó una joya como ‘Red Dead Redemption 2’ y continuó ampliando el universo de ‘GTA Online’.

Ahora bien, puede que la próxima espera no sea tan larga. Esa es, al menos, la interpretación de las declaraciones de Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two Interactive, quien explicó en una entrevista a IGN que la naturaleza y el ritmo de los contenidos de las grandes franquicias de la compañía, incluida ‘Grand Theft Auto’, cambiarán considerablemente durante los próximos diez años.

En realidad, a Zelnick le preguntaron directamente si Rockstar podría publicar más juegos en menos tiempo después de ‘GTA 6’. Su respuesta, sin embargo, fue bastante más amplia, puesto que se refirió a la evolución de las principales franquicias de Take-Two y no necesariamente a una nueva entrega numerada. Es decir, todavía no sabemos si esos planes permitirán reducir el tiempo de desarrollo de un hipotético ‘GTA 7’.

Mirando al futuro

Para encontrar algún dato más específico tenemos que remontarnos a octubre, cuando Phil Hooker, responsable de desarrollo en Rockstar, aseguró en una entrevista a Bloomberg que el motor, las herramientas y el equipo preparados durante la producción de ‘GTA 6’ permitirán trabajar más deprisa en futuros proyectos. Después de tantos años desarrollando nuevas tecnologías, el estudio podría aprovechar buena parte de ese trabajo para sus próximos videojuegos, en lugar de tener que empezar desde cero.

Por supuesto, también cabe preguntarse si la inteligencia artificial permitirá acelerar algunas tareas de desarrollo durante los próximos años. Es una posibilidad, aunque todavía no sabemos si Rockstar tiene intención de utilizarla para acelerar sus próximos proyectos. En cualquier caso, las palabras de Zelnick son bastante abiertas y, de momento, ‘GTA 7’ ni siquiera ha sido anunciado. Sin embargo, tenemos motivos para ser optimistas.

¿Nos ahorraremos otros trece años?

Tampoco podemos descartar que la compañía prefiera mantener vivo ‘GTA VI’ durante muchos años, como ha sucedido hasta ahora a través del formato ‘GTA Online’, antes de publicar una nueva entrega. Pero si finalmente aprovecha todas esas herramientas para reducir los tiempos de desarrollo, quizá esta vez no tengamos que jugar al mismo ‘Grand Theft Auto’ en tres generaciones de consolas antes de conocer a su sucesor. Después de estos trece años, sería una magnífica noticia.