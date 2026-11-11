SSD para PS5: cómo elegir el adecuado e instalarlo paso a paso sin errores

Un SSD para PS5 no es un disco cualquiera. La consola solo admite unidades M.2 que cumplan unas condiciones concretas de interfaz, velocidad y tamaño. Esta guía recoge los requisitos que fija Sony para la ranura de ampliación. Conviene contrastarlos en la web de soporte de PlayStation antes de comprar, por si la compañía los actualiza.

Además, explicamos cómo montar y formatear la unidad, y qué fallos se repiten más. Los modelos concretos cambian cada pocos meses. Por eso aquí encontrarás criterios de compra que no caducan.

Qué requisitos debe cumplir un SSD para PS5

Antes de pagar, comprueba en la ficha del fabricante estas seis condiciones:

Formato M.2 con interfaz NVMe PCIe 4.0 x4 (también llamada Gen4).

(también llamada Gen4). Velocidad de lectura secuencial de al menos 5.500 MB/s (megabytes por segundo).

(megabytes por segundo). Capacidad entre 250 GB y 8 TB.

Disipador de calor, ya integrado o comprado aparte.

Altura total máxima de 11,25 mm.

Sin Host Memory Buffer (HMB).

NVMe es el protocolo que usan los SSD actuales para comunicarse con la placa. PCIe 4.0 x4 indica la generación de la conexión y el número de carriles de datos. Los M.2 SATA no sirven, aunque se parezcan por fuera. Tampoco valen las unidades de generaciones anteriores a la Gen4.

El HMB es una técnica de los SSD sin memoria propia: toman prestada la del equipo. En PS5 puede hacer que la unidad no funcione o que vaya muy lenta, así que conviene evitarla.

Medidas y disipador: lo que debe caber bajo la tapa

La ranura admite cinco longitudes: 30, 42, 60, 80 y 110 mm. La más habitual en tiendas es la de 80 mm, conocida como M.2 2280. El ancho es de 22 mm sin disipador y puede llegar a 25 mm con él.

La altura es el límite que más problemas da. El conjunto no puede sobresalir más de 8 mm por encima de la placa ni más de 2,45 mm por debajo. En total, 11,25 mm como máximo. Se admiten SSD de una o de doble cara, siempre que respeten esas cifras.

El disipador es obligatorio. Puedes comprar un SSD que ya lo incluya, lo que garantiza la altura correcta. También puedes montarlo tú, pero entonces debes vigilar las medidas y su orientación. Un SSD de doble cara necesita refrigerar ambos lados.

Las almohadillas térmicas son láminas blandas que pasan el calor del chip al metal del disipador. Deben quedar bien asentadas. Los disipadores grandes, de tipo torre, no caben.

¿Vale un disco USB para ampliar el almacenamiento de PS5?

Depende de lo que busques. Un disco USB externo no ejecuta juegos de PS5. Sí permite guardarlos como archivo y mover los que no uses. También sirve para jugar a títulos de PS4 directamente desde él.

La diferencia de velocidad explica la restricción. Un USB 3.0 o 3.2 Gen 1 suele moverse entre 100 y 400 MB/s. Un SSD que cumple el mínimo de Sony supera los 5.500 MB/s. Si quieres jugar a lo último de la consola desde el almacenamiento ampliado, necesitas el M.2 interno.

Cómo elegir el mejor SSD para PS5 según tu uso

Empieza por la capacidad. Los juegos grandes ya rondan los 100-150 GB, y el disco de serie se llena rápido. Estas son tres referencias orientativas:

1 TB: para quien alterna juegos indie, gratuitos y uno o dos grandes.

para quien alterna juegos indie, gratuitos y uno o dos grandes. 2 TB: una opción equilibrada para quien juega a varios títulos grandes o en línea.

una opción equilibrada para quien juega a varios títulos grandes o en línea. 8TB: para quien quiere tenerlo todo instalado sin gestionar el espacio.

Después, mira el tipo de memoria. Los chips TLC mantienen mejor el rendimiento cuando el disco se llena y aguantan más escrituras. Los QLC son más baratos, pero pierden velocidad antes y duran menos. Para mover juegos pesados, el TLC suele ser la apuesta más segura.

Por último, no pagues de más por velocidad. Cumplir el mínimo es lo que cuenta. La diferencia real en tiempos de carga entre un SSD justo y otro mucho más rápido suele ser pequeña. Elegir un SSD para PS5 con buena capacidad, TLC y buen disipador compensa más que perseguir cifras de catálogo.

Cómo instalar un SSD en PS5 paso a paso

Los requisitos del SSD son los mismos en la PS5 original, la Slim y la Pro. Cambia el acceso físico a la ranura, así que consulta el manual de tu modelo para retirar las tapas. Necesitarás el SSD, un destornillador y, a ser posible, un paño de microfibra.

Apaga la consola por completo y desenchúfala de la corriente. Retira la tapa de la consola. Localiza la tapa de la ranura de ampliación y desatorníllala. Si tu SSD no es de 110 mm (lo habitual es que sea de 80 mm), retira el tornillo y el espaciador metálico que viene colocado al final de la ranura. Coloca primero el espaciador en el orificio correspondiente a la medida de tu SSD. Inserta el SSD en la ranura, sin forzarlo. Fija la unidad con el tornillo. Coloca la tapa de la ranura y la de la consola.

Al encender la PS5, la consola detecta la unidad nueva y te pide formatearla. El formateo borra todo lo que contenga, así que haz antes copia de lo que quieras conservar. Si el aviso no aparece, busca la opción en los ajustes de almacenamiento. Una vez formateado, ya puedes elegir el SSD como ubicación de instalación.

Errores más comunes al ampliar el almacenamiento de PS5

El primero es comprar un SSD incompatible. Ocurre con los M.2 SATA, con los Gen3 y con los modelos con HMB. Revisa la ficha técnica y no te fíes solo de que el conector encaje.

El segundo es la falta de espacio físico. Un disipador demasiado alto impide cerrar la tapa. Si el conjunto supera los 11,25 mm, hay que cambiarlo por uno más bajo.

El tercero es colocar mal el disipador. Una orientación incorrecta o unas almohadillas mal asentadas reducen la refrigeración. En los SSD de doble cara, un disipador solo cubre una de las caras.

Si ya has instalado la unidad y no la reconoce, comprueba antes que el SSD está bien encajado y atornillado. Después, repasa la lista de requisitos de Sony por si falla alguno.