De Game Boy a Switch: La evolución de las consolas portátiles que marcaron nuestra vida

Hace años, llevar una consola a cualquier parte suponía aceptar bastantes limitaciones, porque las pantallas eran pequeñas, la potencia no se igualaba a la de una maquina doméstica y muchos de sus juegos se diseñaban para ofrecer desarrollos simples. Aunque la simple posibilidad de jugar lejos del televisor ya tenía su propio atractivo, las generaciones posteriores no se han conformado y han ido ampliado sus características, tanto que ahora incluso podemos llevar buena parte de nuestra biblioteca de PC a cualquier sitio.

Pero fabricar una portátil ha supuesto siempre elegir qué sacrificar y qué ofrecer a cambio. Durante años, la autonomía, el tamaño de la pantalla y la disposición de los controles condicionaban mucho la experiencia, pero el tiempo y las nuevas tecnologías fueron abriendo posibilidades nuevas, algunas tan prácticas como continuar un juego fuera de casa o llevarse títulos de ordenador de viaje.

Game Boy (1989)

Nintendo estrenó Game Boy en Japón en 1989 y la puso a la venta en Europa en 1990. Hasta entonces, las Game & Watch de la compañía eran lo único que se conocía y llevaban un único juego por aparato, pero esta nueva portátil permitía cambiar de cartucho y utilizar muchos títulos en la misma máquina. Su pantalla de 160×144 píxeles mostraban cuatro tonos de gris y carecía de retroiluminación, de modo que necesitaba luz exterior. Funcionaba gracias a cuatro pilas AA y podía ofrecer algunas horas de juego sin enchufes. La familia Game Boy, incluida Game Boy Color, acabó vendiendo 118,69 millones de unidades en todo el mundo.

Estos son tres de sus juegos más representativos:

‘ Tetris ’ (1989). El conocido puzle de completar líneas acompañó el lanzamiento internacional de la consola y permitía que dos jugadores compitieran usando el cable Game Link.

’ (1989). El conocido puzle de completar líneas acompañó el lanzamiento internacional de la consola y permitía que dos jugadores compitieran usando el cable Game Link. ‘ Super Mario Land ’ (1989). La primera aventura portátil de Mario nos llevó a Sarasaland para rescatar a Daisy, alternando plataformas y fases de disparos en avión y submarino.

’ (1989). La primera aventura portátil de Mario nos llevó a Sarasaland para rescatar a Daisy, alternando plataformas y fases de disparos en avión y submarino. ‘Pokémon Edición Roja’ y ‘Pokémon Edición Azul’ (1999 en España). La captura y los combates entre criaturas dieron horas de juego a Game Boy, aunque las diferencias entre versiones hacían necesario el intercambio por cable para completar la Pokédex.

Nintendo DS (2004)

Nintendo DS se estrenó en Estados Unidos y Japón a finales de 2004 y se puso a la venta en España en marzo de 2005. Su diseño plegable utilizaba dos pantallas, una de ellas táctil, frente a la pantalla única de Game Boy Advance. El lápiz permitía escribir, dibujar o manejar directamente los juegos, y el micrófono y comunicación inalámbrica ampliaban las formas de jugar. El modelo original también admitía cartuchos de Game Boy Advance, aunque solo en modo individual. Sumando todas las versiones de la familia, Nintendo DS acabó vendiendo 154,02 millones de unidades en todo el mundo.

Estos son tres de sus juegos más representativos:

‘ Nintendogs ’ (2005). Ayudaba adoptar un cachorro virtual, acariciarlo tocando la pantalla y enseñarle órdenes de voz a través del micrófono. También era posible participar en concursos de obediencia y agilidad.

’ (2005). Ayudaba adoptar un cachorro virtual, acariciarlo tocando la pantalla y enseñarle órdenes de voz a través del micrófono. También era posible participar en concursos de obediencia y agilidad. ‘ Brain Training del Dr. Kawashima: ¿Cuántos años tiene tu cerebro? ’ (2006). Proponía ejercicios breves de cálculo y memoria, además de sudokus. El jugador escribía sus respuestas en la pantalla táctil y podía repetir las pruebas cada día.

’ (2006). Proponía ejercicios breves de cálculo y memoria, además de sudokus. El jugador escribía sus respuestas en la pantalla táctil y podía repetir las pruebas cada día. ‘Mario Kart DS’ (2005). Ofrecía 32 circuitos y carreras locales para hasta ocho jugadores. También fue el primer ‘Mario Kart’ que permitió competir por internet gracias a la Conexión Wi-Fi de Nintendo.

PSP (2004)

Sony estrenó PlayStation Portable en Japón en diciembre de 2004 y la puso a la venta en España el 1 de septiembre de 2005. Era su primera consola portátil y trasladaba parte de la experiencia de PS2 a un aparato que cabía en las manos. Su pantalla panorámica en color, de 4,3 pulgadas y 480×272 píxeles, permitía disfrutar de juegos tridimensionales, con los pequeños discos UMD que podían almacenar hasta 1,8 GB. La máquina también tenía conexión Wi-Fi y permitía escuchar música, ver fotografías y reproducir películas, incluidas las editadas en UMD. Sony acabó vendiendo más de 80 millones de unidades de PSP en todo el mundo.

Estos son tres de sus juegos más representativos:

‘ God of War: Chains of Olympus ’ (2008). Ready at Dawn desarrolló una historia de Kratos anterior al primer ‘God of War’, que mantenía los combates contra criaturas mitológicas, los grandes enemigos y puzles de las entregas de sobremesa.

’ (2008). Ready at Dawn desarrolló una historia de Kratos anterior al primer ‘God of War’, que mantenía los combates contra criaturas mitológicas, los grandes enemigos y puzles de las entregas de sobremesa. ‘ Gran Turismo ’ (2009). Polyphony Digital llevó su simulador de conducción a PSP a través de una selección de más de 800 coches y 35 circuitos. Además de competir contra la máquina, era posible disputar carreras locales de hasta cuatro jugadores e intercambiar vehículos.

’ (2009). Polyphony Digital llevó su simulador de conducción a PSP a través de una selección de más de 800 coches y 35 circuitos. Además de competir contra la máquina, era posible disputar carreras locales de hasta cuatro jugadores e intercambiar vehículos. ‘Monster Hunter Freedom Unite’ (2009). Capcom proponía cazar criaturas enormes, recoger materiales para fabricar armas y armaduras además de organizar expediciones para hasta cuatro jugadores en modo local. En solitario, un compañero felino podía ayudar durante las cacerías.

Nintendo Switch (2017)

Switch se puso a la venta en España el 3 de marzo de 2017, después de que la compañía hubiera mantenido Wii U como consola doméstica y Nintendo 3DS como portátil. Switch combinó las dos características en una misma máquina. Podía conectarse al televisor a través de su base, utilizarse como portátil gracias a su pantalla de 6,2 pulgadas o apoyarse sobre una mesa para jugar utilizando los Joy-Con separados. Los mandos servían tanto para una persona como para compartir determinados juegos entre dos. En potencia, Switch se sitúa por debajo de PS4 y Xbox One, aunque mantenía el mismo catálogo en sus tres modalidades de uso. La familia, que después sumó los modelos Lite y OLED, había vendido 157,20 millones de unidades en todo el mundo en septiembre de 2026.

Estos son tres de sus juegos más representativos:

‘ The Legend of Zelda: Breath of the Wild ’ (2017). Se estrenó el mismo día que Switch, también en Wii U. Permite recorrer Hyrule libremente, escalar montañas, cocinar para soportar climas extremos y resolver santuarios en el orden elegido.

’ (2017). Se estrenó el mismo día que Switch, también en Wii U. Permite recorrer Hyrule libremente, escalar montañas, cocinar para soportar climas extremos y resolver santuarios en el orden elegido. ‘ Super Mario Odyssey ’ (2017). Mario viaja por distintos reinos para conseguir energilunas y frustrar los planes de boda de Bowser. Cappy, su gorra, le permitía controlar enemigos y utilizar habilidades que normalmente no tenía.

’ (2017). Mario viaja por distintos reinos para conseguir energilunas y frustrar los planes de boda de Bowser. Cappy, su gorra, le permitía controlar enemigos y utilizar habilidades que normalmente no tenía. ‘Mario Kart 8 Deluxe’ (2017). Amplió la entrega publicada en Wii U y se estrenó en Switch. Incluye 48 circuitos y un modo Batalla renovado. Además, ofrece soporte para jugar entre dos en una consola y disputar carreras locales de hasta ocho participantes por conexión inalámbrica.

ASUS ROG Ally (2023)

ASUS puso a la venta ROG Ally en España en junio de 2023. A diferencia de las portátiles tradicionales, la máquina utiliza Windows 11 y permite instalar juegos de PC adquiridos en tiendas como Steam y Epic Games Store, además de acceder al catálogo de PC Game Pass si disponemos de una suscripción. La versión, que utiliza el procesador AMD Ryzen Z1 Extreme, ofrece una pantalla táctil de siete pulgadas, resolución de 1920×1080 píxeles y una frecuencia de refresco de hasta 120 Hz. También dispone de 16 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento SSD.

ROG Ally no tiene juegos exclusivos, ya que utiliza el catálogo de PC, pero estos tres títulos permiten apreciar la potencia de la consola.

‘ Cyberpunk 2077 ’ (2020). El juego de CD Projekt RED nos llevaba a Night City para vivir la historia de V, un mercenario que podía modificar su cuerpo gracias a implantes. Su mundo abierto exigía bastante al procesador gráfico, así que en ROG Ally convenía reducir algunos parámetros de imagen.

’ (2020). El juego de CD Projekt RED nos llevaba a Night City para vivir la historia de V, un mercenario que podía modificar su cuerpo gracias a implantes. Su mundo abierto exigía bastante al procesador gráfico, así que en ROG Ally convenía reducir algunos parámetros de imagen. ‘ Forza Horizon 5 ’ (2021). Playground Games trasladó sus carreras a una recreación de México, donde podíamos conducir cientos de vehículos por carreteras y caminos abiertos. Se vendía para PC y también estaba disponible en PC Game Pass para suscriptores.

’ (2021). Playground Games trasladó sus carreras a una recreación de México, donde podíamos conducir cientos de vehículos por carreteras y caminos abiertos. Se vendía para PC y también estaba disponible en PC Game Pass para suscriptores. ‘Red Dead Redemption 2’ (2019 en PC) Rockstar Games nos lleva al Oeste americano para seguir la historia de Arthur Morgan y la banda de Dutch van der Linde. Su enorme mundo abierto, se puede disfrutar en ROG Ally, aunque ASUS recomienda modificar ciertos parámetros gráficos para mejorar el rendimiento.

Evolución portátil

En los años ochenta, muchas de las maquinitas electrónicas que se vendían en España funcionaban a pilas y traían un único juego. Ahora podemos llevar una ROG Ally en la mochila, instalar títulos de nuestra biblioteca de PC y jugarlos durante un viaje o lejos del ordenador. Hace cuarenta años, para probar un juego distinto, a menudo había que cambiar de aparato, pero hoy podemos hacerlo desde la misma portátil.