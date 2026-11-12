Pese a las subidas de precio: PS5 alcanza los 100 millones de unidades distribuidas

Sony Interactive Entertainment ha confirmado que PS5 ya ha superado los 100 millones de unidades distribuidas en todo el mundo, un volumen que ha tardado poco menos de 6 años en alcanzar, si tenemos en cuenta que la consola se estrenó en España en noviembre de 2020, en plena pandemia de COVID-19. Si bien el último informe de resultados de Sony, cerrado el 30 de septiembre de 2026, ubicaba el total en 97,9 millones de consolas distribuidas, esto significa que en apenas 40 días se han enviado a las tiendas más de 2,1 millones de PS5 adicionales.

La cuarta PlayStation que supera los 100 millones

De este modo, PS5 se convierte en la cuarta consola de Sony que supera los 100 millones de unidades distribuidas, después de PS1, PS2 y PS4. Esto es algo que comparte con otro gigante tecnológico como Nintendo, ya que Game Boy, Nintendo DS, Wii y Switch también han superado los cien millones de unidades.

Por ejemplo, en el caso de PS4, se alcanzó ese mismo volumen de distribución en junio de 2019, aproximadamente cinco años y siete meses después de su estreno. PS5 ha necesitado unos meses más, aunque hay que recordar cómo fueron sus primeros años, ya que durante bastante tiempo resultaba difícil encontrar una consola en las tiendas debido a los problemas de suministro. A eso se sumaron las subidas de precio.

¿Cuánto se ha encarecido la consola desde entonces? Cuando PS5 se estrenó en España, en noviembre de 2020, Sony estableció un precio recomendado de 499,99€ para la versión de disco y 399,99€ para la edición digital. Tras varias subidas, la última aplicada el 2 de abril de 2026, los precios recomendados son ahora de 649,99€ y 599,99€, respectivamente. Es decir, el modelo estándar cuesta hoy 150€ más que al comienzo de la generación y el digital, 200€ más, sin olvidar que PS5 Pro tiene un precio recomendado de 899,99€. Con todo, PS5 ha superado los 100 millones de unidades distribuidas.

El ciclo de vida de PS5

PS5 ha entrado en la segunda y, teóricamente, última fase de su ciclo de vida, pero tampoco parece que Sony vaya a dejar de prestar soporte a corto plazo. De hecho, PS6 todavía no tiene planes de estreno, que entre las firmas de analistas de mercado se enmarca sobre finales de 2028. Para el actual año fiscal, que finaliza el 31 de marzo de 2027, Sony y Microsoft también podrían recibir un empujón gracias a ‘GTA VI’, el juego de Rockstar que se publica el 19 de noviembre en PS5 y Xbox Series.