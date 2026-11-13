¿Dónde andabas, Blazkowicz? Tras casi una década de espera, Xbox anuncia Wolfenstein 3

En octubre de 2017, ‘Wolfenstein II: The New Colossus’ continuó la historia de BJ Blazkowicz en una realidad alternativa donde los nazis habían ganado la Segunda Guerra Mundial. En 2019 se publicaron dos juegos derivados, pero la siguiente entrega principal seguía sin anunciarse. Han pasado nueve años y por fin sabemos que existe, porque Xbox ha confirmado ‘Wolfenstein 3’, actualmente en producción en el mismo estudio.

Anunciado por la dirección de Xbox

La noticia la ha dado Asha Sharma, directora ejecutiva de Xbox, durante las celebraciones del 25.º aniversario de la compañía y el 40.º de Bethesda. En su cuenta de X ha publicado una fotografía de una página del guion, y MachineGames ha compartido una imagen tomada durante una sesión de captura de movimientos. Por ahora es todo el material que se ha enseñado, ya que no hay tráiler de jugabilidad, plataformas anunciadas ni fecha de publicación.

Wolfenstein 3 is officially in production at @MachineGames. One of gaming's most important franchises, and a team that has done remarkable work bringing it forward. Looking forward to sharing more. pic.twitter.com/YyX8LrbTvh — ASHA (@asha_shar) November 12, 2026

Blazkowicz y Grace Walker vuelven

Aunque desde el estudio han explicado que ofrecerán más información cuando estén preparados, en la fotografía de la sesión de captura podemos ver a Brian Bloom y Debra Wilson. Xbox y Bethesda han confirmado que volverán a interpretar a BJ Blazkowicz y Grace Walker, respectivamente. Como recordarás, ambos personajes ya formaban parte de ‘The New Colossus’, aunque todavía no se ha explicado qué papel tendrán en esta tercera entrega ni cómo continuará la historia.

El proyecto de una trilogía

Durante estos años, MachineGames desarrolló ‘Indiana Jones y el Gran Círculo’, publicado en diciembre de 2024, y la aventura recibió en septiembre de 2025 la expansión ‘La Orden de los Gigantes’. Ese mismo mes, su director Jerk Gustafsson, explicó en un documental que la historia de BJ Blazkowicz siempre se había concebido como una trilogía. "Todavía tenemos una historia que contar", aseguró entonces, cuando esta tercera entrega aún no se había anunciado.

Gustafsson repasó cómo había evolucionado el protagonista y, por ejemplo, destaca que en ‘The New Order’, BJ se hace a la idea de que los nazis han ganado la guerra, pero también conoce a Anya y empieza a comprobar que su vida no tiene por qué reducirse a combatirlos. En ‘The New Colossus’, la resistencia gana peso, sus compañeros se convierten en una segunda familia y él empieza a preparar la suya. El director recordó que, cuando comenzaron a trabajar en ‘The New Order’, ya tenían pensado cómo continuaría la historia de BJ durante la segunda y la tercera entrega.

Nueve años sin avanzar de capítulo

Sobre el argumento de ‘Wolfenstein 3’ todavía no hay detalles y tampoco sabemos cuándo podremos jugarlo, pero en líneas generales, la secuencia de lanzamientos sería la siguiente. ‘Wolfenstein: The New Order’ se publicó en 2014, la precuela ‘The Old Blood’ en 2015 y ‘The New Colossus’ en 2017. Dos años después se estrenó ‘Youngblood’, una aventura cooperativa protagonizada por las gemelas Jess y Soph Blazkowicz, y ‘Cyberpilot’, un título de realidad virtual. Por tanto, no han faltado juegos de la franquicia durante toda una década, pero sí una nueva entrega de la línea central.