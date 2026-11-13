Ligero como una pluma: PUBG Mobile Flash se estrena gratis en iOS y Android

Si instalamos una versión distinta de ‘PUBG Mobile’, ¿perderemos los amigos, objetos y todo lo que hemos logrado? Después de tantas horas jugando, es un asunto razonable. Pues bien, este viernes, 13 de noviembre, se estrena gratis ‘PUBG Mobile Flash’, una segunda aplicación para iOS y Android del éxito de disparos que nos anima a seguir utilizando nuestra cuenta de siempre, ya que su descarga inicial ocupa menos espacio y nos permite instalar el resto de archivos más adelante.

Por suerte, el cambio de aplicación no nos obliga a empezar una nueva experiencia, ya que la compañía se ha comprometido a sincronizar las cuentas, amigos, objetos y el progreso entre ‘PUBG Mobile’ y ‘PUBG Mobile Flash’. Además, podemos formar equipos, aunque cada jugador utilice una versión diferente, ya que ambas recibirán las actualizaciones al mismo tiempo. Es decir, podremos continuar jugando con nuestros amigos sin pedirles que cambien de aplicación.

El tamaño de descarga no es el definitivo

En Android, la descarga inicial será inferior a 1 GB y en iOS a 2 GB, aunque eso solo incluye lo necesario para empezar a jugar. Esto se traduce en que tanto Erangel como el modo Classic Battle Royale estarán incluidos de base, pero el resto de mapas, modos, eventos y recursos gráficos se podrán instalar más adelante, de modo que el espacio ocupado aumentará a medida que descarguemos archivos.

Además, esta versión ligera utilizará un vestíbulo simplificado e iconos de menor tamaño para ahorrar espacio, aunque nos permitirá instalar después los recursos gráficos de mayor calidad y los archivos de los atuendos y objetos cosméticos, siempre que autoricemos cada descarga.

Seis objetivos frente a la beta

En cuanto al rendimiento, necesitará un mínimo de 2 GB de RAM y permitirá jugar a 25, 30, 40 o 60 fotogramas por segundo, dependiendo del dispositivo. La compañía se ha fijado seis objetivos de mejora respecto a la beta. Dos corresponden a los fotogramas como un incremento del 10% en su tasa media y un 10% la estabilidad. Los cuatro restantes consisten en reducir un 3% el consumo energético, un 12% el uso de memoria, un 15% el tiempo de inicio y un 20% la carga previa a cada encuentro.

Las mismas herramientas contra las trampas

Si estás pensando que por ocupar menos también habrá menos seguridad, te equivocas, amigo. Que se preparen los tramposos, porque la versión ligera mantendrá Ban Pan, el sistema de ‘PUBG Mobile’ que supervisa el juego en tiempo real para detectar posibles infracciones y aplicar sanciones. También utilizará Investigator, esa herramienta que permite a algunos jugadores autorizados revisar vídeos de comportamientos sospechosos. Si una mayoría aprecia una infracción, el equipo oficial examina el caso antes de decidir si corresponde sancionar al jugador.