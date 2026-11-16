Estrenos de videojuegos (16-20 nov): GTA 6 llega a las tiendas tras una eternidad esperando

Aquí estamos puntuales una semana más para repasar los lanzamientos más interesantes del sector del ocio electrónico. Entre el 16 y el 20 de noviembre, además del estreno de ‘GTA 6’, puedes esperar una buena tanda de nuevos títulos para PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch y Switch 2, en cinco días que alternan propuestas para amantes de la estrategia, las aventuras de corte pausado o los juegos de plataformas, además de carreras de motocross.

Pero no será hasta el jueves cuando se publique la nueva aventura de Rockstar. Antes, el lunes, ‘God of War Sons of Sparta’ estrena versión para PS4 tras su publicación original en PS5, y ‘Spirit Crossing’ nos invitará a construir un hogar entre las nubes y conocer gente. También merece la pena echar un vistazo a ‘Dark Rail’, una producción patria que combina trayectos en tren y gestión por turnos, además del simulador ‘Motocross The Game’, que inicia su andadura en acceso anticipado para PC, sin olvidar proyectos independientes como ‘Moonlight Peaks’, ‘Littlelands’ y ‘The Binding of Isaac: Repentance+’. Más abajo encontrarás los cuatro juegos protagonistas de nuestro repaso y, al final, el listado completo de lanzamientos, ordenado por fechas y plataformas.

Grand Theft Auto 6 - 19 de noviembre

Plataformas: PS5 y Xbox Series

Con ‘GTA 6’ regresamos a las fértiles tierras Vice City, dentro del estado ficticio de Leónida, como gran escenario que narra las aventuras y desventuras urbanas de Jason y Lucía, una pareja que termina envuelta en una conspiración criminal después de que un golpe no saliera como habían planeado. La experiencia mantiene la fórmula de mundo abierto de Rockstar, de manera que volvemos a recorrer una ciudad y sus alrededores en vehículos, a conocer a sus habitantes y participar en misiones que van dando forma a la historia de ambos personajes. De momento, Rockstar solo ha anunciado su publicación para PS5 y Xbox Series, de modo que los jugadores de PC tendrán que seguir esperando noticias oficiales al respecto.

Spirit Crossing - 16 de noviembre

Plataformas: PC, Switch y Switch 2

‘Spirit Crossing’ es una aventura social de Spry Fox, el estudio responsable de ‘Cozy Grove’, que nos propone vivir en un mundo de montañas suspendidas entre nubes. Podemos levantar y decorar una casa, pescar, recoger materiales, conocer a nuevas personas y ayudar a los espíritus que habitan este lugar. Lo curioso es que no exige jugar acompañado todo el tiempo, ya que también podemos pasar el rato por nuestra cuenta y compartir actividades cuando nos apetezca. También incluye una variante multijugador que permite compartir actividades y construir espacios para recibir visitas, aunque en las consolas Nintendo hace falta una suscripción a Nintendo Switch Online para utilizar las funciones en línea.

Dark Rail - 18 de noviembre

Plataformas: PC, PS5 y Xbox Series

‘Dark Rail’ es un juego de estrategia por turnos creado por el desarrollador español Steam Veil Games y publicado por JanduSoft. En esta ocasión nos pondremos al mando de la Inquisición en una ciudad industrial donde el transporte de prisioneros es indispensable para sostener el régimen, que debe organizar expediciones en tren para capturar herejes y criaturas, obtener suministros y evitar que estalle una revuelta. En este contexto, cada expedición demandará la administración de recursos, además de la selección de las habilidades de los inquisidores, ya que una mala gestión puede complicar el siguiente intento. La aventura alterna la gestión de la base, los combates por turnos y la progresión de tipo roguelike.

Motocross The Game - 16 de noviembre

Plataformas: PC (acceso anticipado)

'Motocross The Game’ es un simulador de carreras que pretende reproducir el comportamiento de las motos de competición sobre distintos terrenos y circuitos. Para ello, trata la motocicleta y al piloto como cuerpos físicos independientes, de modo que tendremos que desplazar el cuerpo para distribuir la carga sobre la moto, regular el acelerador y el embrague y corregir la inclinación en el aire. El acceso anticipado para PC nos invita a competir en solitario o participar en carreras multijugador por internet, inicialmente a través de conexiones directas entre jugadores. Además, podemos personalizar el equipamiento del piloto y los diseños de la moto, regular las ayudas de conducción para aprender a nuestro ritmo y comparar tiempos en las clasificaciones mundiales contrarreloj.

Listado completo de lanzamientos:

16 de noviembre

‘God of War Sons of Sparta’ (PS4; actualización para PS5)

‘Spirit Crossing’ (PC, Switch, Switch 2)

‘Littlelands’ (PC, acceso anticipado)

‘Fool King’ (PC, acceso anticipado)

‘Trees Hate You’ (PC)

‘Trafficity’ (PC)

‘Savebot: The Last Garden’ (PC)

‘Motocross The Game’ (PC, acceso anticipado)

17 de noviembre

‘Moonlight Peaks’ (PS5)

‘Academia Unicornio: La Isla de la Magia’ (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch)

‘Ranger’s Path: National Park Simulator’ (PC, versión 1.0; PS5, Xbox Series)

‘Milki Delivery’ (PC)

‘Night Train Simulator: Blackout’ (PC)

‘Melvor Idle 2: A RuneScape Adventure’ (PC, acceso anticipado)

‘Dawn of Defense’ (PC)

‘Burning Sword: Death Sun’ (PC, acceso anticipado)

‘Angel Investor Simulator’ (PC)

18 de noviembre

‘Dark Rail’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Vice: Magic City Mayhem’ (PC, Xbox One, Xbox Series)

‘Toto’s Journey’ (PC)

‘DEEPest RESEARCH’ (PC)

19 de noviembre

‘GTA 6’ (PS5, Xbox Series)

‘The Binding of Isaac: Repentance+’ (PS5, Xbox Series, Switch 2)

‘Volvy’s Adventure: Reslimed’ (PC)

‘Flame, Forest & Flood’ (PC, acceso anticipado)

‘Reverie in the Moonlight’ (Switch; Nintendo Switch 2 Edition)

‘Lost Sock Simulator 3000’ (PC, Switch)

‘Máquina del Tiempo: Objetos Ocultos’ (PC, Xbox One, Xbox Series)

20 de noviembre

‘Big Fox Family Time’ (PC)

‘Cats in Wonderland’ (PC, Xbox One, Xbox Series)

‘Drill Drill Drill’ (Xbox Series)

‘Geo Book’ (PC, Xbox One, Xbox Series)

‘ReactorX 4’ (PC, Xbox One, Xbox Series)

‘Ritebound’ (PC, Xbox One, Xbox Series)

‘Tanks Sweet Tanks’ (Xbox Series)

Mucho por jugar

‘GTA 6’ se lleva la mayor parte del pastel, la semana también deja algunos estrenos tan interesantes como ‘Littlelands’ y ‘Fool King’, que comienzan su acceso anticipado para PC; el martes, ‘Moonlight Peaks’ se estrena para PS5 después de publicarse en ordenador, Switch y Switch 2, y ‘Milki Delivery’ con su propuesta para repartir leche en bicicleta por un entorno rural. El miércoles es el turno de ‘Toto’s Journey’, donde jugaremos como un perro perdido en un mundo de fantasía, y el jueves ‘The Binding of Isaac: Repentance+’ se publica para PS5, Xbox Series y Switch 2 para jugar por internet con hasta cuatro personas.