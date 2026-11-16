Elegir unos auriculares para jugar parece sencillo hasta que empezamos a comparar modelos, porque algunas alternativas ofrecen un sonido excelente, pero cansan después de varias horas y también hay modelos fáciles de transportar cuyo micrófono, por ejemplo, deja bastante que desear. Al final, todo depende del uso que vayamos a darles y de nuestras prioridades. Razer pretende reducir esas concesiones en los BlackShark V3 Pro para PlayStation, el modelo dedicado para la consola de Sony que hemos utilizado durante dos semanas. Nuestra impresión es que el resultado ha sido extraordinario.

Para lograrlo, los ingenieros de la casa han cuidado especialmente el sonido y la ergonomía de unos auriculares que resultan cómodos durante horas y ofrecen distintas opciones de conexión y cancelación activa de ruido. Todo ello se agradece en los juegos competitivos, pero también cuando disfrutamos de una gran aventura cinematográfica para un jugador o queremos apreciar cada detalle de su banda sonora.

Ergonomía optimizada

En esta edición para PlayStation, que ronda los 367 g, la diadema acolchada y almohadillas Flowknit de espuma viscoelástica ofrecen un apoyo muy estable alrededor de las orejas y hacen que los auriculares resulten realmente cómodos incluso después de varias horas de uso continuado. Puede utilizarse en PS5, PS4 y PC a través del receptor inalámbrico de 2,4 GHz. También admite Bluetooth y conexiones por cable USB o de 3,5 mm. La conexión simultánea permite combinar las señales de 2,4 GHz y Bluetooth, sin necesidad de una base de conexión, de modo que podemos mantener el sonido de PS5 o el PC y escuchar el teléfono desde los mismos auriculares.

Evolución en la calidad del sonido

Los BlackShark V3 Pro para PlayStation ofrecen un sonido potente y bien definido en juegos de géneros tan dispares como ‘Silent Hill: Townfall’ y ‘Forza Horizon 5’. Tanto los efectos como las bandas sonoras se escuchan de forma clara y detallada, y en las aventuras para un jugador podemos distinguir bien los matices de la música. Para ampliar las sesiones de escucha en PC o PS5, ‘007 First Light’ es una opción interesante por su propuesta cinematográfica de acción y espionaje.

En el plano técnico, conviene distinguir los controladores de cada modelo. Los BlackShark V2 Pro utilizaban controladores TriForce Titanium de 50 mm; los BlackShark V3 conservan el titanio en los TriForce Titanium Gen-2 y los BlackShark V3 Pro para PlayStation emplean los TriForce Bio-Cellulose Gen-2, también de 50 mm.

Teniendo en cuenta la calidad de sonido que ofrecen estos últimos, será interesante comprobar su respuesta en ‘GTA VI’, especialmente al escuchar las emisoras de radio, que tradicionalmente combinan géneros musicales muy distintos en los títulos de Rockstar. De momento, los resultados ya han sido espectaculares en una gran producción como ‘Death Stranding 2’, donde Hideo Kojima concede una relevancia especial a las canciones y sonidos del entorno, que ayudan a construir la atmósfera de la aventura. Los BlackShark V3 Pro para PlayStation han permitido apreciar claramente esos matices y disfrutar de esa ambientación.

Micrófono desmontable y cancelación activa de ruido

Ahora nos ocuparemos del nuevo micrófono Razer HyperClear Full Band de 12 mm, que puede retirarse fácilmente cuando no se necesita y es capaz de transmitir la voz de forma clara en distintas situaciones, aunque su nivel de captación podría ser algo mayor.

La cancelación activa de ruido de los BlackShark V3 Pro para PlayStation resulta útil en un entorno de competición, pero también durante una sesión de juego en casa. En las noches de verano, por ejemplo, las ventanas abiertas dejan pasar sonidos de la calle y podemos atenuarlos. Tampoco interesa permanecer aislados todo el tiempo, porque a veces es necesario escuchar a la familia o atender una conversación sin interrumpir el juego.

El botón de control está al alcance de la mano y permite alternar rápidamente entre cancelación activa, modo ambiente y cancelación desactivada. El aislamiento ha resultado muy satisfactorio y atenúa incluso las voces cercanas, aunque no elimina por completo todos los sonidos. Si necesitamos atender a alguien, el modo ambiente nos permite escucharlo sin quitarnos los auriculares ni dejar de oír el juego.

En resumen

Los BlackShark V3 Pro apenas cambian de aspecto respecto al modelo anterior, pero Razer ha renovado algunos de sus componentes y la calidad de sonido ha resultado excelente. La música electrónica gana energía y las bandas sonoras permiten apreciar los instrumentos y sus matices. Son cualidades que también se disfrutan fuera de la competición, aunque Razer mantiene una clara orientación hacia los torneos.

La cancelación activa de ruido es la característica que más ha mejorado nuestra experiencia respecto a los auriculares utilizados anteriormente. También resulta práctica en las sesiones de juego en PS5 o PC, cuando queremos reducir los sonidos de alrededor. El micrófono ofrece una voz clara en los dispositivos compatibles, si bien podría captar algo más de volumen. En conjunto, los BlackShark V3 Pro para PlayStation suponen una evolución natural respecto al modelo anterior.