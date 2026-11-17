A estas alturas, ya sabemos que la precarga de ‘GTA 6’ requiere hasta 212 GB de espacio libre tanto en PS5 como en Xbox Series X|S, aunque Rockstar Games no ha especificado un tamaño exacto para cada consola, no esperes que el volumen se vaya a reducir, más bien todo lo contrario. Por tanto, si no te encuentras entre los propietarios de una PS5 Pro y su SSD de 2 TB, puede resultar complicado liberar suficiente espacio como para instalar el título de Rockstar Games.

Con tal volumen de datos, inevitablemente habrá que desinstalar temporalmente algunos de los juegos almacenados en el disco duro. Sin embargo, no todos los usuarios están familiarizados con el funcionamiento del almacenamiento de las consolas y no tienen claro qué sucede con sus partidas cuando se elimina un videojuego.

Desinstalar un juego en PS5: ¿qué sucede?

Si te preocupa perder tus progresos al eliminar un juego del almacenamiento de PS5, puedes estar tranquilo, porque desinstalarlo no significa borrar las partidas guardadas. La consola elimina los datos de instalación, pero conserva los archivos de guardado por separado en su almacenamiento interno. Además, si tienes una suscripción activa a PS Plus y has configurado correctamente la sincronización, también puedes disponer de una copia en la nube.

Cómo gestionar las partidas guardadas en PS5

Si tienes juegos cuyos archivos de guardado ocupan bastante espacio, tendrás que eliminarlos manualmente con la configuración correspondiente. ¿No quieres perderlos definitivamente? Puedes utilizar tu suscripción a PS Plus para subirlos a la nube antes de borrarlos del almacenamiento de la consola, de modo que puedas recuperarlos cuando los necesites.

Como desinstalar un juego en PS5:

Accede a Ajustes > Almacenamiento > Almacenamiento de la consola > Juegos y aplicaciones .

> > > . Selecciona el juego que quieras desinstalar.

Pulsa Eliminar y confirma la operación.

y confirma la operación. Este procedimiento elimina la instalación, pero no borra automáticamente los datos guardados.

Como guardar tus partidas en la nube PS5:

Entra en Ajustes > Ajustes de juegos/aplicaciones y datos guardados .

> . Selecciona Datos guardados

Accede a Cargar o eliminar del almacenamiento de la consola y selecciona Cargar al almacenamiento en la nube.

o del almacenamiento de la consola y selecciona al almacenamiento en la nube. Elige los archivos correspondientes y confirma la carga.

Para recuperarlos, vuelve a la sección de datos guardados, selecciona "Descargar o eliminar del almacenamiento en la nube" y utiliza la opción de descarga al almacenamiento de la consola.



Desinstalar un juego en Xbox: ¿qué sucede?

En Xbox Series X|S sucede algo parecido, ya que desinstalar un videojuego tampoco implica perder automáticamente los progresos. La consola conserva los datos guardados por separado y, cuando está conectada a Internet, los sincroniza con la red de Xbox. De modo que, si volvemos a instalar el título utilizando la misma cuenta, podemos recuperar la última partida sincronizada.

Cómo gestionar las partidas guardadas en Xbox

Para desinstalar un juego, podemos acceder a "Mis juegos y aplicaciones", seleccionar el título, abrir "Administrar juego y complementos" y elegir la opción de desinstalación. Si queremos gestionar los archivos de guardado, el procedimiento es diferente:

Abre " Mis juegos y aplicaciones " y selecciona el videojuego.

" y selecciona el videojuego. Pulsa el botón Menú del mando y entra en " Administrar juego y complemento s".

s". Accede al apartado " Datos guardados " y selecciona el perfil correspondiente.

" y selecciona el perfil correspondiente. Elige la operación que quieras realizar.

Aquí es importante distinguir entre "Eliminar de la consola", que borra la copia local y permite recuperarla de la nube si se había sincronizado, y "Eliminar de todas partes", que también elimina los datos de la nube y puede provocar la pérdida definitiva del progreso.

En definitiva, tanto en PS5 como en Xbox podemos liberar espacio desinstalando juegos sin sacrificar las partidas, lo que debemos evitar es confundir la desinstalación de un título con la eliminación manual de sus datos de guardado.