Cuando se acerca el estreno de un juego como ‘GTA VI’, hay quien no pierde la oportunidad y aprovecha las ganas de jugar de millones de jugadores para intentar engañar a incautos usuarios en busca de gangas. Ya vimos algo parecido con las falsas versiones piratas para PC, y ahora se reproducen a cientos los anuncios de copias físicas, aunque conllevan un riesgo real de que el comprador se encuentre con un código de descarga que haya sido utilizado. Pero cómo ¿es posible quedarse sin juego incluso después de comprar una unidad precintada?

Cuidado al comprar GTA VI

Antes de comprar una copia física de ‘GTA 6’ en una plataforma de compraventa, apuntar un par de cosas importantes, como que ya hay unidades del juego disponible en las tiendas, así que no necesitamos acudir a un particular ni pagar el sobreprecio que piden algunos vendedores y, más importante, que podríamos recibir una caja cuyo código de descarga no sea válido.

Por si no estabas informado, resulta que la edición física de ‘GTA 6’ prescinde del disco y trae un código para descargar el juego en PS5 o Xbox Series. Este formato ha puesto en duda la seguridad del embalaje, puesto que en redes sociales circulan imágenes que supuestamente muestran cómo podría leerse el código desde fuera de ciertas unidades precintadas. Además, utilizando algún que otro truco, es posible que haya sido robado. En este sentido, es importante comprobar que el embalaje no esté rasgado por las partes superior e inferior, ya que está escrito en el interior de la portada y es accesible sacándola parcialmente.

Qué comprobar antes de comprar

Por eso, si vamos a comprar la edición física de ‘GTA VI’, mejor hacerlo en un establecimiento de confianza o gran superficie y conservar el justificante. De manera que, si el juego nos da problemas, podemos acudir al establecimiento para solicitar una solución rápida en lugar de depender de las explicaciones de un particular.

También puede ocurrir que intentemos canjear un código y no funcione sin que eso signifique que nos han estafado. Rockstar recuerda que, en PlayStation, la región del código debe ser la misma que la de la cuenta, algo que también debes tener claro al comprar una copia importada. Cuando el aviso indica que ya se ha utilizado, PlayStation recomienda revisar primero el historial de transacciones y la biblioteca. Ahora, sí seguimos sin tener juego, podemos acudir a su servicio de asistencia con el justificante de compra y los datos del vendedor.