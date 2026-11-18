Carlos González Tardón habló en el programa En Casa de Herrero, de esRadio, sobre el lanzamiento de GTA VI y su efecto en quienes juegan. Luis Herrero lo presentó como doctor en Psicología, Ocio y Desarrollo Humano y además profesor universitario especializado en psicología de los videojuegos. Lo primero que hizo el psicólogo fue recordar para quién está pensado el título: "Esto es un juego para adultos y hecho para adultos y con temática adulta".

Para los oyentes se explicó que la gente lleva esperando 13 años esta nueva entrega del juego. Recordemos que GTA VI llega a España esta medianoche, es decir, la noche del 18 al 19 de noviembre. Debido a la diferencia horaria, en Nueva Zelanda el lanzamiento se ha producido antes, y se ha explicado que muchos aficionados han viajado hasta allí, hasta Nueva Zelanda, para ser de los primeros en poder jugar a este videojuego.

Álex Alcolea, editor en Xataka, experto en videojuegos, recordó que GTA V sigue siendo de los juegos más rentables de cada año. Sobre la nueva entrega, señaló que "parece que hay unanimidad en que es el juego más perfecto de la historia". Alcolea mencionó además que el desarrollo habría costado, según una estimación, más de 1.000 millones de dólares y habría empleado a 4.700 personas. Y concluyó que "como obra es colosal".

Un 44 % más de peticiones de días libres

El interés por el juego también ha llegado a las empresas. Nieto citó el informe Wanted: Time Off, elaborado por la plataforma de recursos humanos Remote, según el cual las solicitudes de días libres para el día del lanzamiento han aumentado un 44 % en España respecto al mismo día del año pasado, el cuarto mayor incremento entre los países analizados. España está solamente por detrás de Italia, India e Irlanda.

El motivo de este boom es que, al parecer, el GTA VI es un juego de mundo abierto en el que el jugador tiene absoluta libertad para moverse por una enorme ciudad, conducir coches o más bien robarlos, relacionarse con otros personajes y sobre todo participar en una historia criminal. La acción transcurre en Vice City, que es una ciudad ficticia inspirada en Miami, dentro del estado de Leonida, que recuerda a Florida, y los protagonistas son Lucía y Jason, una pareja que se ve envuelta en el mundo del crimen.

"Un número en el DNI"

Cuando Herrero le hizo ver que un juego hecho para adultos no siempre lo usan solo adultos, González Tardón le dio la razón. Recordó que la entrega anterior, en particular, la han jugado niños: "sobre todo el anterior, V, (...) lo ha utilizado mucha gente y también muchos menores de edad y menores pequeños de edad". Por eso pidió a las familias tener "una cierta cabeza como padres y madres de qué es lo que le estamos poniendo a nuestros hijos e hijas".

El presentador le preguntó si los adultos son inmunes a pasar horas en un juego en el que pueden cometer cualquier delito. El psicólogo respondió que eso "depende también del adulto", porque "decir que eres adulto es un número en el DNI". Explicó que "las personas que tienen una cierta edad y una cierta capacidad crítica son capaces de diferenciar lo que es real de lo que es ficticio".

Esa capacidad, añadió, se aprende: "eso hay que entrenarlo y trabajarlo, por eso hay que intentar cuidar más a los menores que a los adultos". Reconoció que "hay adultos que creen que lo que pasa en los juegos es transferible al mundo real", aunque precisó que "es la menor parte", porque "si no tendríamos un problema muy grave".

Qué le pasa al jugador

Herrero insistió: aunque alguien distinga la ficción de la realidad, ¿pasar dos o tres horas matando en una pantalla no deja huella? González Tardón contestó que el juego "te va a activar", algo que "ha pasado con todos los objetos de ficción" con carga violenta. Lo explicó así: "La violencia es una reacción biológica y cuando tú ves violencia tú te activas porque te tienes que defender".

Según el psicólogo, "en los últimos siglos, […] la violencia también es simulada", pero el cuerpo responde igual: "el ser humano está preparado para reaccionar ante la violencia con violencia", es decir, "con preparación para la defensa o para la huida".

El paso de esa activación a la conducta real depende de otros factores. "Aquí la cuestión es que eso llegue a una traducción al mundo real y para que haya esa traducción al mundo real normalmente las variables suelen ser personales", señaló. En una persona con "una cierta tendencia violenta", explicó, "si juega a un juego violento (...) seguramente puede llegar a ser violento en el mundo real".

Ocho horas antes que en España

González Tardón aseguró que jugará a GTA VI por obligación profesional y que su centro lo tendrá disponible, porque "es una universidad de diseño de videojuegos". Aun así, aclaró que "me interesa más qué es lo que va a pasar con los jugadores". Herrero le propuso volver a hablar cuando haya pasado un tiempo para que le cuente qué ha observado, y el psicólogo aceptó.

A su juicio, el fenómeno tiene pocos antecedentes en su sector: "hay una expectativa tan gigantesca que (...) es muy difícil haber visto una situación así en el ámbito del videojuego". Lo comparó con el cine, donde sí se han visto finales de trilogías con una expectativa tan alta. "En videojuegos nunca había pasado algo así como para que alguien se vaya a viajar a Nueva Zelanda, (...) 8 horas antes que lo que pueda jugar aquí", recordó.