La última actualización del Xbox Game Development Kit (GDK), el conjunto de herramientas que Microsoft proporciona a los estudios para desarrollar sus videojuegos, incluye el AMD Compiler (ACO), un compilador experimental de sombreadores basado en el proyecto de código abierto Mesa. Con su entrada, los equipos pueden probar una alternativa al compilador estándar de Xbox Series X|S, con la intención de aprovechar mejor los recursos gráficos de ambas consolas.

Qué hace el nuevo compilador ACO de Xbox Series

Pero, ¿qué significa exactamente todo esto? Los sombreadores son pequeños programas que intervienen en el procesamiento de elementos gráficos como la iluminación, las superficies y determinados efectos. Antes de que la GPU pueda ejecutarlos, sus instrucciones deben pasar por un proceso de compilación, y ahí es donde entra ACO, ya que Microsoft quiere comprobar si esta alternativa permite realizar ese trabajo de manera más eficiente y mejorar el rendimiento durante la ejecución de los videojuegos.

De momento, las primeras pruebas han ofrecido mejoras de entre el 2% y el 16% respecto al compilador estándar, aunque en gran medida dependen del motor gráfico, del contenido y las limitaciones que presenten los sombreadores de cada título. Es decir, esos porcentajes no equivalen necesariamente a un aumento de fotogramas por segundo, porque el rendimiento de un juego depende también de procesos que esta herramienta no modifica.

Escalado AMD FSR 4.1.2

Por otra parte, la actualización del GDK también incluye una muestra para integrar AMD FSR 4.1.2, una tecnología de escalado basada en aprendizaje automático que permite generar la imagen final a partir de una resolución inferior. Su función es diferente de la de ACO, que interviene en la compilación de los sombreadores, mientras que FSR se ocupa del escalado de la imagen. Ambas forman parte de los trabajos de Microsoft y AMD para mejorar el aprovechamiento del hardware de Xbox Series, aunque su aplicación y los resultados que ofrezcan dependerán de cada estudio.