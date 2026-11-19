Al parecer, ‘GTA 6’ es tan importante que incluso antes de publicarse ya figuraba entre los nominados de The Game Awards. La nueva entrega de la franquicia de Rockstar Games aspira al premio a Juego del Año y también compite en apartados como dirección, narrativa y diseño de sonido. El asunto es que estos reconocimientos valoran aspectos muy concretos del videojuego, aunque las nominaciones se anunciaron cuando el público todavía no había tenido oportunidad de probarlo y se desconocía qué miembros del jurado habían accedido al juego antes de su estreno.

Los requisitos para candidatos

Pero ¿por qué un juego que ni siquiera se había estrenado cuando se anunciaron las nominaciones puede ser candidato a Juego del Año? De hecho, ‘GTA 6’ acumula ocho nominaciones, más que ninguna otra producción, pese a que no se ha puesto a la venta hasta este 19 de noviembre. Entonces, hay que examinar cómo funciona la selección de los candidatos y qué posibilidades reales tiene el jurado de acceder a los videojuegos antes de su estreno.

En este punto, The Game Awards permite que las compañías faciliten copias anticipadas a los medios que participan en la votación, aunque eso no significa que todos hayan tenido acceso a ‘GTA VI’. Son estos medios y creadores de contenido los que presentan sus candidatos y, a partir de sus votos, se deciden las nominaciones. En cambio, la selección de los ganadores funciona de otra manera, ya que el 90% del resultado corresponde al jurado y el 10% restante a los aficionados, que pueden votar en la página web oficial de los premios desde el anuncio de los nominados, dos días antes del estreno del videojuego.

La condición que lo permite

Para los premios de este año, el plazo de participación incluye todos los videojuegos que se pongan a la venta hasta el 20 de noviembre de 2026, justo un día después del estreno de ‘GTA 6’. Esta cuestión de horas ha permitido a Rockstar Games competir por los mismos galardones que el resto de candidatos, aunque la coincidencia ha despertado sospechas que el propio Geoff Keighley ha rechazado al asegurar que las fechas no se modificaron para favorecer a ninguna empresa.

En todo caso, que un juego haya acumulado tantas nominaciones antes de su estreno es algo extraño, especialmente cuando las votaciones se abrieron antes de que los aficionados pudieran probarlo. Los ganadores se conocerán el próximo 10 de diciembre durante la gala de The Game Awards, que comenzará a las 1:30 de la madrugada del viernes 11 en España peninsular. El evento se retransmitirá gratuitamente por YouTube y Twitch, además de Disney+ en algunos mercados.