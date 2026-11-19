La historia del ocio electrónico no se entiende sin el impacto de la franquicia estrella de Rockstar Games. La evolución saga Grand Theft Auto refleja el avance tecnológico de la industria durante casi tres décadas. Desde unos humildes inicios con gráficos planos hasta el fotorrealismo actual, la propiedad intelectual ha redefinido el medio interactivo. Comprender este trayecto ayuda a dimensionar el inminente salto que supondrá el próximo gran lanzamiento de la compañía.

Todo arrancó a finales de los noventa de la mano de DMA Design, el estudio británico que más tarde adoptaría su nombre actual dentro de Take-Two Interactive. Aquel primer título publicado en 1997 para ordenadores y PlayStation proponía una jugabilidad arcade muy distinta a la actual. Los usuarios controlaban a pequeños personajes desde una cámara cenital, robaban vehículos y completaban encargos en ciudades ficticias. Las limitaciones técnicas de aquella época obligaban a priorizar la diversión directa por encima de los valores de producción cinematográfica.

El salto tridimensional en la evolución saga GTA

El verdadero punto de inflexión llegó en 2001 con el estreno de Grand Theft Auto III para PlayStation 2. La transición al entorno tridimensional en tercera persona alteró para siempre el diseño de los mundos abiertos. Liberty City dejó de ser un plano estático para convertirse en una urbe viva, con tráfico autónomo y una libertad de acción inédita.

Aquel éxito rotundo sentó las bases de la fórmula moderna que definiría a los juegos de Rockstar Games. Entregas posteriores como Vice City aportaron una ambientación ochentera inolvidable muy influenciada por el cine clásico de mafiosos. Por su parte, San Andreas amplió el mapa de forma exponencial con tres urbes distintas, zonas rurales, desiertos y profundas mecánicas de progresión inspiradas en el rol. La franquicia consolidaba así una sátira social afilada.

La madurez narrativa y el fenómeno online

Con la llegada de la alta definición, la saga apostó por un tono más maduro y sobrio. Grand Theft Auto IV estrenó en 2008 un realismo físico inaudito gracias a un motor gráfico que dotó a los cuerpos de una inercia muy compleja. Poco después, Grand Theft Auto V elevó las cotas de producción al introducir tres protagonistas intercambiables en una misma campaña.

El verdadero motor comercial de los últimos años ha sido la vertiente multijugador de la quinta entrega. El soporte con actualizaciones constantes durante más de una década ha mantenido activa a una comunidad inmensa de usuarios. Esta longevidad sin precedentes ha generado una enorme expectación en torno a la historia de Grand Theft Auto y su inminente continuación.

Rumbo al realismo técnico de la nueva generación

Con su lanzamiento oficial hoy mismo, la sexta entrega de la saga llega para exprimir al máximo el hardware actual y ofrecer una recreación de Vice City sin precedentes en las plataformas de nueva generación. Estas primeras horas con las novedades de GTA VI confirman densidades de población muy elevadas, mejoras notables en la inteligencia artificial y una trama criminal protagonizada por una pareja. El legado acumulado durante décadas situaba el listón extremadamente alto para un estudio que, una vez más, busca reinventar las reglas del sector del entretenimiento.

Mirando hacia atrás, el abismo entre los píxeles bidimensionales de los noventa y los complejos mundos virtuales que hoy llegan a nuestras consolas ilustra a la perfección la madurez de un medio que no deja de expandir sus propios límites creativos y tecnológicos.