GTA VI ya está disponible y no todo el revuelo que ha generado tiene que ver con sus gráficos, sus persecuciones o las posibilidades de su mundo abierto. Lucía Caminos, la primera protagonista femenina de la saga de Rockstar Games, se ha convertido también en objeto de debate entre las parejas de los jugadores. Su relación con Jason Duval y las posibilidades de desarrollar su historia sentimental han provocado toda una discusión en redes sociales sobre los límites de las relaciones virtuales y la infidelidad dentro de los videojuegos.

La polémica ha dividido especialmente a las mujeres que han compartido su opinión en plataformas como TikTok e Instagram. Mientras unas consideran absurdo sentir celos de un personaje que no es más que un conjunto de píxeles, otras reconocen que no les hace ninguna gracia que sus parejas dediquen tiempo y atención a mantener una relación sentimental dentro de un videojuego. La discusión ha llegado hasta el punto de plantear si tener una novia virtual puede considerarse una forma de infidelidad.

"Es un píxel"

Una de las posturas más repetidas en redes sociales es la de quienes consideran que no existe ningún motivo para preocuparse por la relación que pueda mantener un jugador con un personaje ficticio. Para estas usuarias, Lucía no es una mujer real y las interacciones que se producen dentro de GTA VI forman parte de una historia diseñada para entretener.

Desde esta perspectiva, jugar con un personaje femenino, participar en escenas románticas o desarrollar su relación con otro protagonista no tiene ninguna implicación en la vida sentimental del jugador.

Otras mujeres, sin embargo, no comparten esta visión y consideran que el debate no debe reducirse a si Lucía existe o no. Para ellas, el problema puede aparecer cuando el jugador se implica demasiado en esa relación ficticia y dedica a su personaje una atención que echan en falta en su propia pareja. Una situación que ha alimentado numerosos comentarios y vídeos en los que algunas usuarias bromean con la posibilidad de tener que competir con la protagonista de Rockstar por la atención de sus novios. Tanto es así que el debate sobre la infidelidad virtual también ha sido recogido por The Guardian y la BBC.

La discusión va incluso más allá de la historia de Lucía y Jason. El modo multijugador de GTA permite a los usuarios compartir el mundo virtual con otras personas reales, interactuar, organizar encuentros y desarrollar dinámicas de pareja dentro del juego. En este caso, la situación cambia: ya no se trata únicamente de relacionarse con un personaje creado por los diseñadores, sino de compartir esas experiencias con otro jugador que está detrás de la pantalla.

Lucía y Jason, una pareja de delincuentes

Más allá de la polémica, Lucía Caminos es uno de los dos grandes personajes de GTA VI junto a Jason Duval. Ambos forman una pareja de delincuentes al estilo de Bonnie y Clyde que se verá envuelta en una peligrosa conspiración criminal por todo el estado ficticio de Leonida.

La historia de Lucía está marcada por las dificultades familiares y una infancia en la que tuvo que aprender a defenderse. Su padre le enseñó a luchar desde pequeña y acabó ingresando en la prisión de Leonida después de verse involucrada en un conflicto relacionado con la defensa de su familia. Tras salir de la cárcel, está decidida a cambiar de vida y conseguir una oportunidad para salir adelante.

Jason, por su parte, creció rodeado de personas relacionadas con las estafas y las actividades delictivas. Aunque intentó alejarse de ese entorno incorporándose al Ejército, terminó abandonando las Fuerzas Armadas y asentándose en los Cayos de Leonida, donde comenzó a trabajar con traficantes de drogas de la zona.

El encuentro entre ambos marca el inicio de una historia en la que tendrán que depender el uno del otro para sobrevivir. Su relación sentimental también forma parte de la experiencia: los jugadores pueden acompañar su evolución y dedicar tiempo a fortalecer el vínculo entre los protagonistas mediante distintas interacciones.

Casi tres décadas de historia

La llegada de Lucía supone un nuevo capítulo para una de las franquicias más populares de la industria del videojuego. Grand Theft Auto comenzó su trayectoria en 1997 con una propuesta muy diferente a la actual, en la que los jugadores recorrían ciudades ficticias desde una perspectiva cenital, robaban vehículos y completaban diferentes encargos.

El gran cambio llegó en 2001 con GTA III, que trasladó la saga a un entorno tridimensional y sentó las bases de los mundos abiertos que después desarrollarían Vice City y San Andreas. En 2008, GTA IV apostó por un mayor realismo físico y una narrativa más madura, mientras que GTA V introdujo tres protagonistas intercambiables y consolidó el éxito de su modalidad online. Ahora, casi tres décadas después de su nacimiento, Rockstar ha lanzado GTA VI para PlayStation 5 y Xbox Series.