Regalar un videojuego a alguien que lleva años jugando en PS5 puede resultar más complicado de lo que parece, porque antes hay que saber qué títulos tiene, cuáles piensa comprarse y si realmente le interesa el que hemos elegido. Si para colmo tiene la cuenta bien surtida, quizá sea mejor plantearse un regalo distinto, como por ejemplo un mando, unos auriculares o incluso un dispositivo de realidad virtual.

La campaña de Carrefour para el Black Friday de 2026, te puede solucionar parte del problema, porque hasta el 2 de diciembre acumula descuentos tanto en mandos DualSense, como en sus auriculares Pulse y PlayStation VR2, además de aplicar rebajas a cantidad de videojuegos físicos de PS5.

Los descuentos de los mandos

Para comenzar, si estamos interesados en regalar un mando, Carrefour rebaja 20€ los DualSense, incluidas determinadas ediciones limitadas. El DualSense Edge acumula hasta 40€ de descuento: se trata del modelo que nos permite reasignar botones, modificar la sensibilidad de los sticks y guardar perfiles, entre otras características.

Auriculares y realidad virtual

También podemos plantearnos unos auriculares. En este sentido, los Pulse Explore, de botón, que se guardan en un estuche de carga y pueden utilizarse tanto en PS5 como en PlayStation Portal, cuentan con un descuento de 40€. En cuanto al modelo de diadema, los famosos Pulse Elite tienen 50€ de descuento. Pero si al final vas con todo y optas por la realidad virtual, PlayStation VR2 tiene una rebaja de 100€.

Juegos para todos los gustos

Si elegimos un videojuego, podemos optar por el fenómeno ‘Marvel: Lobezno’ de Insomniac Games, que tras su estreno tiene una rebaja aplicada por primera vez y ahora te puedes llevar un firme candidato a Juego del Año, en formato físico por 54,90€. También hay otros éxitos de La Casa de las Ideas tan potentes como ‘Marvel Tōkon: Fighting Souls’ de Arc System Works por 44,90€, que ha puesto de moda los combates de cuatro personajes por equipo, y ‘Marvel’s Spider-Man 2’ por 36,90€, donde recorremos Nueva York luchando contra los villanos que acechan Nueva York con Peter Parker y Miles Morales bajo el sello de calidad de Insomniac.

Si nos apetece disfrutar de una buena aventura, tenemos bastante donde elegir, ya que con ‘Ghost of Yōtei’, de Sucker Punch Productions y disponible ahora por 44,90€, nos transportaremos al Japón del siglo XVII para seguir la historia de Atsu. ‘God of War Ragnarök’, por 36,90€, nos invita a acompañar a Kratos y Atreus por los reinos nórdicos en la superproducción de Santa Monica Studio, y ‘The Last of Us Parte 2 Remastered’, con el inconfundible sello de Naughty Dog continuando la historia de Ellie, puedes encontrarlo ahora por 29,90€.

Tampoco faltan propuestas entre aquellos que buscan algo más exigente, como la aventura de ciencia ficción de Housemarque ‘Saros’, ahora por 44,90€, o seguir la pista de Sam Bridges en ‘Death Stranding 2: On the Beach’ de Kojima Studios, disponible por 39,90€. Pero no todo van a ser aventuras de proporciones épicas. ‘Astro Bot’ nos propone disfrutar de las plataformas desarrolladas por Team Asobi para la consola de Sony ahora por 44,90€, y el simulador de velocidad por excelencia de la casa, ‘Gran Turismo 7’ de Polyphony Digital, por 36,90€. Desde luego, opciones para jugar a lo grande no van a faltar.