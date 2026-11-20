Grand Theft Auto VI (GTA 6) salió oficialmente a la venta este jueves tras trece años de espera desde el lanzamiento de su antecesor. El título de Rockstar Games, disponible exclusivamente para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, superó antes de su lanzamiento los 17 millones de copias reservadas y recaudó más de 1.650 millones de dólares, provocando además un repunte del 44 % en las solicitudes de días libres laborales en España durante su jornada de estreno.

No es un juego puramente de carreras, pero los coches y la conducción son uno de sus pilares principales. Sin embargo, hay marcas de vehículos reales que no quieren aparecer en el famoso videojuego.

Los coches

Los usuarios reconocen los coches por el estilo, pero aparecen con nombres similares. De esa manera, Ferrari aparece como Grotti, Pegassi es Lamborghini, Truffade es Bugatti, Pfister es Porsche o Benefactor es Mercedes.

Muchos usuarios se preguntan por qué no se citan las marcas reales y las explicaciones son varias. La primera es por razones de derechos. Al tener tanta repercusión, se les exigiría a las marcas un buen montante en concepto de publicidad.

¿Buena publicidad?

Sin embargo, existe un motivo de peso aún mayor: las propias marcas de superdeportivos no ven con buenos ojos que sus modelos salgan en juegos donde se promueven todo tipo de fechorías al volante —desde robos y choques intencionados hasta atropellos y decenas de locuras más—.

Este factor explica a la perfección por qué, a pesar de que el Grotti Cheetah sea un calco de un Ferrari Testarossa del 95, no utilizan su nombre real. Lo mismo ocurre con el Pegassi Infernus, calcado al Lamborghini Diablo; el Toros, inspirado en el Urus; el Pfister Comet, un claro guiño al Porsche 911; o el Truffade Veyron, basado en el Bugatti.

Sea como fuere, el nivel gráfico actual es tan alto que cuesta distinguir un coche digital de uno de verdad, y hace falta tener buen ojo para notar la diferencia.

Aviso de la Policía

La Policía Nacional ha aprovechado el tirón del videojuego para lanzar una advertencia.

🎮 En GTA6 todo es posible🏎️🚔👮🏻‍♀️👮🏻‍♂️ Pero la vida real no es un juego Actuar como los personajes de tu videojuego favorito puede tener consecuencias en el mundo real

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ pic.twitter.com/4dahkTm3Ry — Policía Nacional (@policia) November 19, 2026

Los agentes han recordado que, en el videojuego, "todo es posible" aunque la vida real "no es un juego". "Actuar como los personajes de tu videojuego favorito puede tener consecuencias en el mundo real", expuso en X el Cuerpo.