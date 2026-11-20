Posiblemente, mientras lees esta noticia, tus conocidos más frikis estén probando el nuevo Grand Theft Auto VI. Y seguramente ya habrán descubierto que Jason, uno de sus protagonistas, puede acariciar a los perros que se encuentra por la calle. Además de interactuar con ellos, se le permite incluso hasta regañarlos. Esta posibilidad puede parecer anecdótica en un videojuego donde abundan los tiroteos, los robos y las persecuciones policiales. Sin embargo, esa pausa para la ternura se ha convertido ya en una tradición casi obligada en el mundo de los videojuegos.

El fenómeno, que lleva años creciendo en Internet, se llama Can You Pet the Dog? (¿Puedes acariciar al perro?). Y, por sorprendente que resulte, es una de las preguntas que cada vez más aficionados se hacen cuando descubren un nuevo título: ¿puedo acercarme a ese animal y acariciarlo?

Beware of the dogs on GTA 6... 😭 pic.twitter.com/lmkSkJo293 — STT (@SamTapTap) November 18, 2026

De una queja en internet a un movimiento internacional

Todo empezó en marzo de 2019. Tristan Cooper, un aficionado a los videojuegos, estaba jugando a The Division 2, un título ambientado en una Washington devastada por una pandemia. Entre sus calles aparecían perros abandonados, asustados y hambrientos. El problema era que el jugador no podía acercarse para consolarlos ni ayudarlos.

Cooper comprobó que otros usuarios compartían su frustración y decidió abrir una cuenta en Twitter, ahora X, para catalogar los videojuegos en los que se podía acariciar a los perros. La bautizó Can You Pet the Dog? y lo que parecía una ocurrencia terminó convirtiéndose en un fenómeno viral. En apenas unos meses superó los 250.000 seguidores (ahora está en 470.000) y empezó a llamar la atención de los propios desarrolladores.

You can walk up to any stray dog in GTA 6 and pet it. Jason just crouches down and gives it a full belly rub. 🎥 @TypicalGamer pic.twitter.com/kGUQQmJQUu — GTA 6 Updates (@GTA_Uncensored) November 19, 2026

La iniciativa empezó a señalar los juegos que incluían animales con los que no se podía interactuar de forma afectuosa. Y, en algunos casos, consiguió que los estudios cambiaran de opinión.

Uno de los ejemplos más llamativos fue Enter the Gungeon. Sus desarrolladores reconocieron que la presión de la comunidad y la popularidad de la cuenta les animaron a incorporar la posibilidad de acariciar al perro del juego mediante una actualización. Incluso el propio The Division 2 acabó reculando y en su expansión Warlords of New York, publicada en 2020, incorporó un cachorro al que los jugadores podían acariciar.

¿Por qué nos gusta acariciar a un perro virtual?

"En nuestro juego se puede acariciar a un cuervo", explica Elena Arce, desarrolladora de IA de The Occultist, un videojuego de terror made in Spain creado por DALOAR Studios y que ya acumula más de 30 premios y nominaciones nacionales e internacionales. "El cuervo es un personaje fundamental para avanzar en el juego: algunos te pueden dar pistas o indicarte lugares especiales. Y como son los únicos animales que aparecen en la historia, decidimos que los jugadores pudieran interactuar con ellos", explica.

¿Y por qué nos gusta acariciar animales virtuales? La pregunta tiene más miga de lo que parece. A veces sirve para conseguir recompensas en el propio juego y otras veces simplemente es porque resulta agradable.

El propio creador de Can You Pet the Dog? explicaba en una entrevista con The Guardian que acariciar a un animal virtual puede funcionar como una pequeña pausa para relajarse en plena tensión de la partida. De hecho, investigadores de la Universidad de Uppsala observaron que estas acciones pueden mejorar la experiencia de juego, proporcionar un descanso de las misiones y aumentar la sensación de control del jugador.

Otro estudio, publicado en 2023 en la revista científica Frontiers in Veterinary Science, examinó la interacción de 30 mujeres con gatos virtuales y los investigadores observaron una reducción del estrés y un aumento de las emociones positivas.

"Tal vez sea una manera de decirle al jugador que, a pesar de todos los disparos y toda esa gente a la que hay que matar, en el fondo, sigue siendo humano", señala Arce. "Al final no somos tan sanguinarios como creemos".

Más videojuegos en los que se puede acariciar al perro

La lista de videojuegos que permiten acariciar animales es cada vez más larga. En Red Dead Redemption 2, Arthur Morgan puede mimar a los perros que encuentra por pueblos y campamentos, mientras que en The Last of Us los jugadores pueden acariciar a Buckley, una interacción que incluso tiene su propio trofeo. También en Ghost of Tsushima es posible acariciar zorros y en Far Cry 5 y Far Cry 6 algunos animales se convierten en compañeros que ayudan al protagonista durante sus aventuras.

Dato friki curioso: Zork II, una aventura de texto de 1981, es uno de los primeros videojuegos conocidos en los que se puede acariciar a un perro. En este caso era Cerbero, el perro de tres cabezas de la mitología griega.

Ahora GTA VI se suma a esta lista. Quizá Jason Duval tenga asuntos bastante más urgentes que atender en Vice City, pero entre atraco y atraco siempre puede detenerse un momento para acariciar a un perro. Y parece que a muchos jugadores eso les importa más de lo que cabría esperar.