Ahora que ‘GTA VI’ ya está disponible, podemos comprobar cómo se comporta el nuevo juego de Rockstar Games en las diferentes consolas. Pero ¿ofrecen la misma experiencia? Los especialistas de ElAnalistaDeBits salen al rescate con una comparativa en vídeo de las versiones para PS5, PS5 Pro, Xbox Series X y Xbox Series S que, en definitiva, demuestra que el estudio ha logrado resultados impresionantes en todas ellas, aunque como puedes imaginar, existen matices gráficos, estéticos y de rendimiento dependiendo de cada hardware.

Estas diferencias se aprecian esencialmente en la resolución de imagen y la calidad de los reflejos. En este sentido, PS5 Pro parece ser la mejor opción para disfrutar de ‘GTA 6’ en las mejores condiciones gráficas, aunque eso no significa que el resto de consolas ofrezcan resultados netamente inferiores. De hecho, todas consiguen representar el enorme y exigente mundo de Leónida de una manera solvente, aunque la nitidez y estabilidad varían entre las diferentes versiones.

Todas las consolas son de sobresaliente

Lo más sorprendente del detallado informe técnico no es precisamente que la consola más potente de Sony ofrezca los mejores resultados. En realidad, resulta mucho más interesante comprobar cómo Xbox Series S, la máquina menos potente de esta generación, también es capaz de ejecutar un juego de semejantes dimensiones y complejidad. Con todo, los usuarios de Series S tienen que aceptar una resolución inferior, reflejos menos definidos y una menor cantidad de vehículos y peatones en determinadas zonas. Además, el problema más relevante de esta versión es que tiene mayores dificultades para mantener los 30 fotogramas por segundo, especialmente en situaciones más exigentes.

En cualquier caso, estas fluctuaciones tampoco son exclusivas de Xbox Series S. PS5 estándar experimenta algunas caídas ocasionales, aunque Xbox Series X ofrece una estabilidad ligeramente superior pese a utilizar parámetros gráficos muy similares. Por su parte, PS5 Pro consigue mantener el rendimiento de forma más constante y ofrece una imagen más nítida.

El nuevo referente técnico

En definitiva, la comparativa demuestra que ‘GTA 6’ ofrece un resultado gráfico muy atractivo independientemente de la versión ejecutada, aunque las diferencias de rendimiento pueden ser evidentes en determinados momentos. Para todo esto, tenemos una completa demostración técnica que deja patente porque la producción es el indiscutible nuevo referente de la industria.