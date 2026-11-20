‘GTA VI’ ya está disponible en España, y como marca la tradición en ElAnalistaDeBits han corrido raudos a realizar una interesante comparación entre las versiones de PS5 (Base/Slim) y PS5 Pro que se han publicado del monstruo de Rockstar, incidiendo en las principales diferencias gráficas. Por si todavía no lo sabes, los usuarios de las consolas de Sony pueden adquirir el título directamente en PS Store o comprar la edición en caja, que incluye un código de descarga digital en lugar de un disco.

PS5 Pro gana en nitidez gracias a la tecnología PSSR

Aunque ambos sistemas ofrecen un único modo gráfico, parece que PS5 Pro logra conformar una imagen más nítida gracias al uso de PSSR y de reflejos de más calidad del trazado de rayos mejorado, en comparación con el modelo más económico. Los especialistas destacan en este sentido que, gracias a una configuración superior de sombras e iluminación, algunos objetos presentan un nivel de detalle ligeramente mayor en PS5 Pro, especialmente perceptible en la vegetación. Sin embargo, la distancia de dibujado es prácticamente idéntica en ambas versiones.

¿Por qué GTA 6 funciona a 30 FPS?

Ambas consolas tienen un objetivo de 30 fps, aunque el modelo básico presenta pequeñas caídas en las escenas que exigen mayor rendimiento del hardware. Ahora bien, ¿cómo es posible que PS5 Pro, pese a disponer de más potencia, tampoco pueda ofrecer 60 fps? Rockstar ha explicado que el problema está principalmente en el procesador, responsable de gestionar las numerosas simulaciones que se desarrollan simultáneamente en Leonida.

Para alcanzar una velocidad mayor, el estudio tendría que reducir la complejidad de algunos sistemas o encontrar una manera de ejecutarlos en menos tiempo. Recordemos que, a 30 fps, cada fotograma dispone de aproximadamente 33 milisegundos, un margen que se reduciría a la mitad si el juego funcionara a 60 fps. La propia Rockstar ha reconocido que incluso el procesador de PS5 Pro resulta insuficiente para asumir semejante exigencia.

Por tanto, la compañía ha preferido mantener la complejidad del mundo abierto y aprovechar la potencia adicional de PS5 Pro para mejorar la calidad gráfica. De este modo, los jugadores de ambas consolas pueden disfrutar de las mismas simulaciones y actividades, aunque el modelo Pro ofrece una imagen más definida y pequeñas mejoras de rendimiento.

A medio plazo

¿Significa esto que GTA VI estará limitado para siempre? No necesariamente. Una futura edición para PC podría aprovechar los procesadores más potentes para ofrecer una mayor velocidad de fotogramas, aunque Rockstar todavía no ha anunciado esa versión ni sus posibles características técnicas. De hecho, tampoco se descarta una remasterización para consolas de próxima generación, como PS6 o su equivalente de Xbox, que podría alcanzar los 60 fps gracias a técnicas de escalado y generación de fotogramas.