Aquí estamos puntuales una semana más para repasar los lanzamientos más interesantes del sector del ocio electrónico. Entre el 23 y el 27 de noviembre y después de la vorágine provocada por el estreno de ‘GTA 6’, las grandes superproducciones nos conceden un respiro y el protagonismo se traslada a los juegos independientes, las adaptaciones para consolas y varios formatos en acceso anticipado. En todo caso, no faltan las novedades para PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch, Switch 2 y dispositivos móviles, aunque la selección es más discreta que en semanas anteriores.

Pero no hay que confundir unos días tranquilos con el vacío. El lunes encontramos propuestas independientes tan interesantes como ‘ArcaneBound’ y ‘Eletta’, el martes podemos regresar a Myrtana gracias a ‘Gothic 3 Classic’, que se publica para PS5 y Xbox Series. El miércoles comienza el acceso anticipado de ‘Cat Cafe Manager 2: Big City Bliss’, antes del estreno de ‘GRIME II’ que debuta en las dos Switch, además de ‘Appulse’, que nos pone a disparar por escenarios que funcionan como mesas de pinball. El viernes cambiamos las bolas por las armas y el combate competitivo de ‘Arkheron’, donde tres jugadores tendrán que colaborar para escalar una torre. Más abajo repasamos nuestros protagonistas y, al final, encontrarás el listado de lanzamientos ordenado por fechas y plataformas.

Athelan Battlegrounds - 25 de noviembre

Plataformas: PC y Android

‘Athelan Battlegrounds’ es un juego de estrategia táctica por turnos desarrollado por Athelan Games, un estudio canadiense formado por dos personas. El juego combina elementos del ajedrez con mecánicas de juegos de arena competitivos, de modo que tendremos que formar un equipo de campeones intergalácticos, elegir su posición y preparar las habilidades que utilizaremos durante los enfrentamientos. Aquí cada personaje tiene sus propias capacidades y, en cada turno, podremos seleccionar una unidad para moverla y atacar al enemigo. Las batallas se desarrollan en arenas futuristas y ofrecen combates de cinco contra cinco o diez contra diez, tanto en modalidades clasificatorias como informales. El juego se distribuye gratuitamente para PC a través de Steam y para Android mediante Google Play.

Appulse - 26 de noviembre

Plataformas: PC

‘Appulse’ es un juego de acción desarrollado por Le Rado y publicado por Raw Fury que toma las mecánicas tradicionales de cualquier pinball para convertirlas en un sistema de combate espacial. En lugar de pilotar una nave convencional, controlaremos una bola armada que se desplaza por escenarios inspirados en mesas de pinball, donde tenemos que defender la flota de Vektor Dynamics frente a los robots del Iron Accord.

Arkheron - 27 de noviembre

Plataformas: PC, PS5 y Xbox Series (acceso anticipado)

Cerramos nuestra sección de recomendados con el primer videojuego de Bonfire Studios, el estudio fundado por Rob Pardo, antiguo director creativo de Blizzard y uno de los principales responsables del desarrollo de ‘World of Warcraft’. En apariencia, el titulo recuerda a un RPG de acción por su cámara isométrica, pero el funcionamiento es bastante diferente. Aquí competiremos contra jugadores reales, formando equipos de tres participantes que deberán ascender por una torre, combatir contra grupos rivales y conseguir el equipamiento necesario para alcanzar los pisos superiores. Además, no tendremos un personaje definido por una clase tradicional, porque serán las armas y reliquias que encontremos las que determinen nuestras habilidades durante cada enfrentamiento.

Listado de lanzamientos:

23 de noviembre

‘Jaden Industries: CAP’ (PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2 y PC)

‘ArcaneBound’ (PC)

‘Eletta’ (PC)

‘Moose Builders’ (PC)

‘Supinaa: Rogue Sapling’ (PC)

24 de noviembre

‘Storage Hunter Simulator’ (PS5 y Xbox Series)

‘Bungle Brawl: Couch Co-op Party’ (Xbox Series)

‘Jurassic Architect’ (PC)

‘No Asteroids’ (PC)

‘Food Devils’ (PC, acceso anticipado)

‘My Child New Beginnings’ (PC)

‘Terminus: Day Zero’ (PC)

‘Zero Mass’ (PC)

‘Everything is Crab’ (Android e iOS)

‘Vampire Therapist’ (Android e iOS)

‘Escape the Baby Alarm’ (iOS)

‘Gothic 3 Classic’ (PS5 y Xbox Series)

25 de noviembre

‘Sokobear Goo’ (Xbox One y Xbox Series X/S)

‘Arctic Drive’ (PC, acceso anticipado)

‘Cat Cafe Manager 2: Big City Bliss’ (PC, acceso anticipado)

‘Sunstone of Time’ (PC y PS VR2, realidad virtual)

‘Expelled from Paradise: The Stellar Angel’ (PC)

‘Athelan Battlegrounds’ (PC y Android)

26 de noviembre

‘GRIME II’ (Switch y Switch 2)

‘Reshine’ (PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch y PC)

‘Station to Station’ (PS5 y Switch 2)

‘Marupoyo: La aventura del pollito redondo’ (PS4, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2 y PC)

‘Machine Party’ (PS5, Xbox Series y Switch)

‘The Spectrum Retreat: Redux’ (PS5, Xbox Series y PC)

‘Full Metal Sergeant 2’ (Xbox One, Xbox Series y Switch)

‘MANIC MINER’ (Xbox One, Xbox Series, Switch y PC)

‘Gravity SWITCH’ (Xbox One, Xbox Series y PC)

‘River Strike’ (Xbox One y Xbox Series)

‘Security 51’ (PS5, Xbox One y Xbox Series)

‘No Body No Problem!’ (PC)

‘Shark Mart’ (PC)

‘Cascade’ (Switch)

‘Fortune Avenue’ (Switch)

‘Appulse’ (PC)

27 de noviembre

‘Arkheron’ (PS5, Xbox Series y PC, acceso anticipado)

‘Am I Nima’ (PC)

‘Our Life: Now & Forever’ (PC, acceso anticipado)

‘10 Million Pixels’ (PC)

‘MR.ELEVATOR’ (PS5)

‘Toziuha Night: Order of the Alchemists’ (PS5, edición definitiva)

‘Bunker Tidy Up’ (PC, Xbox One y Xbox Series)

‘Feral Road’ (PC, Xbox One y Xbox Series)

‘Luminova’ (PC, Xbox One y Xbox Series)

‘My Lovey-Dovey Demon’ (Xbox One y Xbox Series)

‘The Last Cat in the Universe’ (Xbox One y Xbox Series)

‘Lifeguard Simulator’ (PC, acceso anticipado)

‘MeowFactory’ (PC)

‘Tidy Mall Together’ (PC)

De resaca por Vice City

Después de todo lo ocurrido durante la semana de estreno de ‘GTA VI’, parece complicado que cualquier videojuego pueda despertar semejante entusiasmo en los próximos días. Rockstar ha tenido trece años para preparar su nueva entrega y, apenas unos días después de su publicación, buena parte de la industria siguen evaluando lo que ofrece Vice City. De modo que esta semana nos encontramos ante una selección bastante más modesta, aunque tampoco sería justo valorar todos sus estrenos tomando como referencia una producción de semejantes dimensiones. En realidad, los próximos días ofrecen una buena muestra de lo diferente que puede ser este sector.