Si vives en este planeta, seguramente no te habrá pasado inadvertido que ‘GTA 6’, ya está disponible en tiendas de todo el mundo, pero si no estás metido en el sector, lo mismo no te has enterado del enfado de algunos jugadores porque no funciona a 60 fps, ni siquiera en PS5 Pro. Sin embargo, existen maneras de conseguir que el juego se muestre a esa tasa de fotogramas, algo que, por otro lado, no implica necesariamente tener una mejor experiencia.

Pócimas mágicas

Uno de sus métodos más eficientes lo encontramos en la combinación de una tarjeta de captura de vídeo y Veyra, un software que soporta la generación e importación de fotogramas a las consolas. Para que este método funcione, necesitarás un dispositivo con HDMI 2.1 capaz de emitir imágenes en calidad 4K. Además, debes asegurarte que la tarjeta capturadora tenga conectividad USB-C 3.2 y que el PC sea totalmente compatible con este formato. En este caso necesitas al menos una GPU NVIDIA RTX serie 40 y un monitor OLED para minimizar al máximo el retardo de entrada.

Si cumples con todos estos requisitos, Veyra funciona prácticamente como una capa de conversión para juegos de consola, permitiendo jugarlos en un PC. Es decir, que toma las imágenes enviadas a una tarjeta de captura y aplica diversos filtros y tecnologías de NVIDIA, AMD e Intel para generar fotogramas.

La hora del mando

Como puedes imaginar, este proceso añade latencia a ‘GTA VI’, porque la imagen pasa por la capturadora y el programa antes de mostrarse en pantalla. Es decir, incluso en el mejor de los casos, usar este método para ver el juego a 60 fps hará que las órdenes del mando tarden más en reflejarse en la imagen que si conectamos la consola directamente al monitor. Por tanto, solo aquellos que ya posean el equipo necesario podrían plantearse que el esfuerzo requerido para obtener este resultado merece la pena. De lo contrario, resulta difícil justificar la inversión, especialmente en un momento en que las GPU son bastante caras.

Rockstar Games ha explicado que el procesador de PS5 Pro no tiene potencia suficiente para ejecutar la compleja simulación de ‘GTA 6’ a una velocidad superior a 30 fps. De modo que habrá que esperar a una futura edición para PC para comprobar si ese rendimiento es viable e incluso entonces, probablemente será necesario un equipo realmente potente.

Por qué GTA 6 no funciona a 60 fps

¿Cómo es posible que PS5 Pro sea capaz de mejorar los gráficos, pero no pueda ejecutarlo a 60 fps? Para responder a esta cuestión no está de más apuntar que una consola necesita completar multitud de operaciones antes de mostrar cada imagen. Es decir, a 30 fotogramas por segundo dispone de aproximadamente 33,3 milisegundos para hacerlo, pero si queremos alcanzar los 60 fps, ese margen se reduce a tan solo 16,7 milisegundos. Es decir, prácticamente estamos pidiendo que realice el mismo trabajo en la mitad de tiempo, algo que, aplicado a una ciudad como Vice City, donde peatones, vehículos y numerosos sistemas funcionan simultánea e independientemente, demanda soluciones que ganan en complejidad.

De forma más sencilla, resulta que la GPU se encarga de representar los escenarios, texturas, iluminación y los reflejos, pero antes de completar cada fotograma también es necesario calcular las físicas de los vehículos, colisiones, movimientos de los peatones y las rutinas de inteligencia artificial, tareas que dependen en buena medida de la CPU. Además, algunas operaciones necesitan los resultados de cálculos anteriores, de modo que no todas pueden realizarse simultáneamente. Precisamente por eso, reducir la resolución o eliminar determinados efectos gráficos puede aliviar el trabajo de la tarjeta gráfica.

Qué es lo que hace PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR)

En este punto debemos recurrir a las explicaciones de Marc Chambers, director de producción tecnológica de Rockstar Games, que ha confirmado como PS5 Pro aprovecha su mayor potencia gráfica para mejorar las sombras mediante trazado de rayos y ofrecer una imagen más nítida gracias a PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Sin embargo, su procesador central apenas mejora respecto al de PS5, ya que no dispone de potencia suficiente para ejecutar la compleja simulación de ‘GTA 6’ a 60 fps. Por tanto, podemos conseguir que Vice City se vea mejor sin que eso signifique que funcione al doble de velocidad. Aquí encontramos precisamente la diferencia respecto al método de Veyra, ya que el programa genera fotogramas intermedios para suavizar la imagen, pero las órdenes del mando y los sistemas del juego continúan dependiendo de los 30 fps originales.