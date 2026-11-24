Cuando renovamos un ordenador, buena parte del presupuesto suele destinarse al procesador y a la tarjeta gráfica, de ahí que muchas veces dejamos la compra de los periféricos para más adelante. Ahora que estamos en plena vorágine del Black Friday, hemos querido repasar las prestaciones de tres accesorios de Razer que ya conocemos bien y que también nos pueden resolver algún regalo de Navidad. Se trata del Orochi V2, un ratón pequeño y ligero; el BlackWidow V4 X, un teclado mecánico de tamaño completo, y los Kraken Kitty V3 Pro, unos auriculares inalámbricos de estética bastante peculiar.

Razer Orochi V2

Si utilizamos el mismo ratón para jugar y trabajar, resulta interesante disponer de dos sistemas de conexión inalámbrica, como el que proporciona el Orochi V2, cuyo interruptor de la base soporta tanto Bluetooth como Razer HyperSpeed de 2,4 GHz. En el primer caso podemos prescindir del receptor USB y prolongar la autonomía, en tanto que la segunda ofrece una tasa de sondeo de hasta 1.000 Hz. En su edición de 2026, puedes esperar una duración máxima de 1.100 y 445 horas, respectivamente utilizando una pila AA de litio.

En el plano técnico, este ratón dispone de un sensor óptico de 18.000 ppp e interruptores mecánicos de segunda generación diseñados para soportar hasta 60 millones de clics. El botón superior permite cambiar la sensibilidad durante el juego, y desde Razer Synapse podemos configurar los seis botones y almacenar un perfil de usuario en el propio ratón. Su tamaño compacto, de unos 11 centímetros de largo, y sus menos de 60 gramos facilitan su transporte. Admite una pila AA o AAA, carece de iluminación RGB y dispone de un compartimento para el receptor bajo la cubierta superior.

Razer BlackWidow V4 X

El BlackWidow V4 X es el modelo más sencillo de la familia de teclados mecánicos BlackWidow V4, ya que prescinde del reposamuñecas y del puerto USB adicional, pero en cambio mantiene el teclado numérico, las seis teclas programables del lateral izquierdo y una frecuencia de sondeo de hasta 1.000 Hz. Con él podemos grabar macros directamente en el teclado o utilizar Razer Synapse, por ejemplo, para ejecutar varios comandos de juego o asignar atajos de los programas que empleamos a

diario. También dispone de controles multimedia, una rueda para regular el volumen y la posibilidad de personalizar la iluminación RGB tecla por tecla. Como curiosidad, bajo el circuito impreso del teclado se ha instalado una espuma para reducir el ruido, y las teclas de mayor tamaño emplean estabilizadores lubricados.

Kraken Kitty V3 Pro

Los Kraken Kitty V3 Pro se han diseñado para utilizar el mismo par de auriculares en el ordenador, en PS4 o PS5 y también en el teléfono móvil. Es decir, podemos recurrir al receptor USB-C para establecer una conexión HyperSpeed de 2,4 GHz, utilizar Bluetooth 5.3 o conectarlos por cable USB. Los auriculares emplean diafragmas TriForce de titanio de 40 mm, ofrecen una respuesta en frecuencia de 20 Hz a 28 kHz y tienen una impedancia de 32 ohmios.

También incorpora un micrófono de gran banda ancha HyperClear, que se puede ocultar en la carcasa cuando no sea necesario. El conjunto alcanza los 390 gramos y sus almohadillas de espuma viscoelástica están revestidas de piel sintética. Las orejas y carcasas admiten efectos de iluminación Chroma RGB que responden a eventos de juegos y retransmisiones. Precisamente, si utilizamos la conexión HyperSpeed, puedes esperar hasta 70 horas de autonomía sin iluminación y hasta 30 horas si la mantenemos activa.

Trío de Ases

Un buen ratón, un teclado mecánico y unos auriculares pueden acompañarnos durante varios años, incluso después de renovar el procesador y la tarjeta gráfica. Por eso, merece la pena reservar parte del presupuesto para adquirir unos buenos periféricos. Estos tres modelos, sin duda, ofrecen características y estándares de calidad suficientes como para aprovechar el Black Friday y elevar el nivel de nuestro setup.