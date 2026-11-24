Si estás empeñado en llevar una vida delictiva en ‘GTA VI’ y especializarte en el robo de vehículos de lujo, te contamos cómo obtener el clonador de llaves, un elemento indispensable si quieres tener éxito en este ámbito, porque robar coches puede ser todo un reto, sobre todo si, al ponerte en la piel de Jason o Lucía, te atraen los modelos más lujosos y los superdeportivos más exclusivos. Como puedes imaginar, estos disponen de sistemas antirrobo especialmente complejos que debes conocer bien si quieres centrar tu actividad delictiva en la reventa de las piezas más codiciadas.

Clonador de llaves y aplicación WAiNK

De hecho, al escanear los coches a través de la aplicación WAiNK instalada en los móviles de los protagonistas, es frecuente encontrar medidas de seguridad que requieren el uso de un clonador de llaves, es decir, un software que actúa de forma remota sobre el sistema antirrobo de los vehículos para desbloquear las puertas y arrancar el motor.

Para conseguir esta herramienta, simplemente tendrás que seguir jugando a la campaña. Ten en cuenta que, a partir de aquí, revelaremos algunos detalles de la trama y las misiones, de modo que te invitamos a detenerte si prefieres evitar algún anticipo de la experiencia que te espera.

En la misión 17 del capítulo 3, tendrás que robar un coche específico para un personaje secundario. Este actualizará la lista de aplicaciones del móvil de tu personaje instalando el clonador de llaves (Key Cloner), que permitirá anular tanto el sistema antirrobo del coche requerido en la misión como el de cualquier vehículo de Leonida que utilice ese mismo sistema.

Misión: Clonin’ Keys, Makin’ GS

Objetivo: robar un Zorrusso para Randy

Personaje: Randy Kozlov

Capítulo: tercero

¿Cómo se clonan las llaves en GTA VI?

Una vez que tengas la aplicación Key Cloner, mantén pulsada la dirección superior de la cruceta para abrir WAiNK. A continuación, mantén pulsado R1 en PS5 o RB en Xbox Series X|S para escanear el vehículo e identificar el tipo de alarma del coche que deseas robar. Para clonar la llave del vehículo, acércate al lado del conductor y pulsa el botón triángulo o Y para iniciar la secuencia de desbloqueo a través de un minijuego que consiste en rotar el joystick derecho hasta encontrar la vulnerabilidad en el software del coche.

De este modo, usar el clonador de llaves te permitirá entrar en el vehículo y arrancar el motor sin que se active la alarma. Sin embargo, la aplicación no permite desactivar los rastreadores GPS, que lamentablemente son un accesorio muy común entre los propietarios de superdeportivos y coches de lujo del juego. El procedimiento para solucionar este problema depende del tipo de rastreador instalado en el vehículo, aunque eso merece una guía aparte.