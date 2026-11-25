El estudio polaco CD Projekt Red ha puesto el listón muy alto de cara a su próximo gran proyecto, conocido de forma provisional como The Witcher 4. Los máximos responsables de la compañía han valorado el progreso tecnológico que experimentará la franquicia en su próxima entrega principal, estableciendo paralelismos directos con el impacto visual y mecánico que se ha visto entre las dos últimas entregas de la saga de Rockstar.

Durante una reunión con inversores centrada en los resultados financieros de la empresa, el codirector ejecutivo Michał Nowakowski analizó el desarrollo del título en marcha. Ante las preguntas sobre la evolución visual respecto al aclamado título protagonizado por Geralt de Rivia, el directivo ofreció una estimación muy clara sobre las ambiciones del estudio polaco. «Creemos que habrá un salto comparable entre The Witcher 3 y The Witcher 4», afirmó el ejecutivo al valorar la magnitud del proyecto en curso.

Un salto tecnico The Witcher 4 impulsado por el tiempo

Para entender la magnitud de esta comparativa hay que mirar al calendario con atención. Separan 11 años de diferencia desde el estreno original de la tercera entrega numerada de la saga fantástica. Aquel título marcó un hito absoluto en el rol de mundo abierto en mayo de 2015, estableciendo un estándar muy elevado que la compañía busca superar por completo aprovechando la potencia del motor Unreal Engine 5 y las nuevas tecnologías de renderizado tridimensional.

Este despliegue técnico no solo afectará al apartado gráfico o a la densidad de simulación de las ciudades medievales, sino también a la estructura jugable y a las físicas del entorno. La industria observa con lupa cada movimiento del estudio tras los baches de comunicación sufridos en el pasado. Gestionar las expectativas de los aficionados se ha convertido en una prioridad absoluta para evitar los problemas de rendimiento y estabilidad que arrastró en su día el lanzamiento de Cyberpunk 2077.

Ciri toma el relevo como protagonista absoluta

Más allá del motor gráfico y la potencia de las consolas actuales, el gran cambio de rumbo de esta entrega se encuentra en su narrativa y en su planteamiento jugable. Ciri será la protagonista principal de esta nueva aventura fantástica, sustituyendo al veterano brujo Geralt de Rivia como eje central de la historia. Este cambio de perspectiva abre un abanico de mecánicas inéditas en el combate, la agilidad de movimientos y la exploración dentro de los extensos territorios del continente.

Mientras el equipo principal vuelca sus recursos en este universo de fantasía medieval, la compañía mantiene abiertos otros frentes productivos de gran envergadura en sus oficinas de Varsovia y sus sedes asociadas. Entre ellos destaca la preproducción y el desarrollo paralelo de Cyberpunk 2, la secuela directa del título de ciencia ficción que continuará expandiendo el universo futurista de Night City bajo una nueva dirección creativa y un equipo de desarrollo completamente renovado.

El reto de superar un legado histórico en la industria

El paralelismo establecido por la cúpula directiva con la obra magna de Rockstar busca transmitir confianza en un momento clave para el estudio europeo. El salto generacional entre las aventuras de Los Santos y el futuro título de Rockstar sirve como espejo para ilustrar cómo la potencia del hardware actual permite rediseñar por completo la inteligencia artificial, las reacciones de los personajes no jugables y la escala general de los escenarios abiertos.

Por ahora, los detalles jugables concretos siguen bajo llave mientras avanza el ciclo de producción en las oficinas centrales de la desarrolladora polaca. Los seguidores de la saga fantasy deberán aguardar nuevos informes financieros o eventos oficiales para comprobar si esta evolución se traduce en las revolucionarias mecánicas que promete la directiva actual. El tiempo dirá si el estudio cumple con las altas expectativas generadas.