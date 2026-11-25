El mundo parece haberse tematizado estos días al estilo de Vice City. El pabellón de los Miami Heat ha lucido los colores de ‘GTA VI’, en la ciudad se han contratado campañas publicitarias millonarias y el operador estadounidense Comcast ha registrado la jornada de mayor tráfico de internet de su historia. Incluso hay gente que ha solicitado vacaciones para poder jugar. De hecho, la plataforma de gestión laboral Remote registró entre sus usuarios en España un 46% más de solicitudes de días libres para el 19 de noviembre respecto al jueves equivalente del año anterior, mientras el tráfico asociado a PlayStation en la red fija de Telefónica aumentó casi un 600% durante la víspera del estreno respecto a un miércoles normal. En el negocio de los videojuegos se pueden vender varios títulos a una misma persona, pero esa persona difícilmente puede jugarlos todos a la vez.

El efecto de GTA 6 en el mercado de los videojuegos

Durante los meses previos al estreno de ‘GTA VI’, algunas editoras modificaron sus planes de publicación para evitar la coincidencia de fechas. Pero las compañías cuyos ingresos dependen de mantener sus juegos activos de forma recurrente tienen un problema diferente. Precisamente, Alinea Analytics ha publicado sus estimaciones sobre la actividad diaria de ‘Call of Duty HQ’, ‘Fortnite’ y ‘EA Sports FC 27’ durante los primeros días de distribución del videojuego de Rockstar. Los tres han registrado descensos considerables, pero el mayor corresponde a la aplicación de Activision, que además de ‘Modern Warfare 4’ da acceso a ‘Black Ops 7’ y ‘Warzone’.

Call of Duty apenas recupera jugadores

En concreto, la firma calcula que el programa de Activision ha perdido algo más de tres millones de jugadores diarios en PlayStation, Xbox y Steam, al pasar de una media de 7,5 millones a 4,4 millones. Es decir, un 42% de su público diario, proporción que, en PlayStation, su principal plataforma, asciende al 44%. En el caso de ‘Fortnite’, el descenso porcentual es menor (un 28%), pero equivale a la pérdida de cinco millones de jugadores diarios entre PlayStation y Xbox, al pasar de 17,8 a 12,8 millones.

Por su parte, ‘EA Sports FC 27’, el simulador de fútbol de Electronic Arts, perdió un 27% de sus usuarios diarios, de 5,9 millones a 4,3 millones. Pero lo interesante es como al quinto día, el juego de Epic Games estaba un 19% por debajo de su media anterior y el de Electronic Arts ya se encontraba a menos de un 20 % de su nivel previo, ambos recuperando terreno a buen ritmo tras unos días de actividad reducida.

En cambio, transcurrido el mismo periodo para el universo 'Call of Duty', apenas se había producido mejoría alguna y el descenso se mantenía en torno al 40%. En este sentido, resulta paradigmático que el pasado 15 de octubre, Tyler Bahl, responsable de marketing de Activision, defendiera que el estreno de ‘GTA VI’ podría ser bueno para ‘Call of Duty’, puesto que animaría a mucha gente a desempolvar sus consolas. No está de más recordar que ‘Modern Warfare 4’ se estrenó el 23 de octubre, apenas 27 días antes del título de Rockstar