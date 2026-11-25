‘GTA VI’ ya se encuentra a la venta y, después de 13 años de espera, millones de jugadores se afanan por recorrer el extenso mundo abierto de Leónida y descubrir cómo se combinan los distintos sistemas de juego a lo largo de su historia. Sin embargo, el estreno también ha generado una oleada de informaciones falsas o imprecisas, alimentadas por creadores de contenido y personajes públicos que aprovechan una impostada indignación para ganar popularidad en redes sociales. Algunos de estos casos surgen de inofensivos malentendidos, pero en otros hay distorsiones deliberadas cuyo objetivo es disuadir a los jugadores. A continuación, repasamos los mitos más repetidos de entre los que circulan por internet para separar la información falsa de aquella que ha resultado ser parcial o totalmente cierta.

Parcialmente falso: Jason y sus obligaciones domésticas

Si has seguido las reacciones al estreno de ‘GTA VI’ sin haberlo jugado, es posible que te hayas hecho una idea bastante confusa de su argumento. Durante la introducción, Jason tiene que preparar la casa para recibir a Lucía, que está a punto de salir de prisión, y de ahí nace el rumor que asegura que esta entrega funciona como una especie de simulador de tareas domésticas.

Es cierto que hay que pintar una habitación, reparar una gotera en el techo y arreglar las escaleras. Incluso hacer recados opcionales, como comprar comida o un collar a Lucía pero, pasadas las primeras horas, dejamos atrás estas actividades y además el ritmo de la franquicia no se pierde entre persecuciones policiales, robos y tiroteos. En todo caso, por mucho que te gusten las labores del hogar, el juego no permite prolongar esa rutina una vez terminada la secuencia inicial. ¿El arranque es lento? Sí, pero podemos completar ese tramo de la historia sin invertir demasiado tiempo.

Parcialmente falso: los coches de lujo

Para abrir ciertos coches de lujo en ‘GTA VI’ necesitamos un dispositivo capaz de copiar llaves que, como te indicamos en nuestra guía, solo se consigue en el capítulo 3. Probablemente, ahí tiene su origen el rumor de que ya no podemos robar vehículos libremente. Es cierto que no podemos hacernos con determinados vehículos que encontramos en el aparcamiento de algún PNJ, pero de ahí a dar por ciertas las limitaciones que circulan en las redes sociales hay un trecho. En la mayor parte del mapa de Leónida se puede robar prácticamente cualquier vehículo.

Ahora bien, para conducir alguno de estos modelos no hace falta esperar unas 40 horas para conseguir el dispositivo. Podemos acudir a los barrios más ricos de Vice City y sacar por la fuerza al conductor de un coche en circulación. La policía nos perseguirá gracias al rastreador del vehículo, pero tendremos ocasión de probar la potencia de estos coches desde los primeros compases, incluso entre reparaciones domésticas.

Parcialmente falso: ¿Por qué algunos aviones no explotan al estrellarse?

Antes de sacar conclusiones de esos vídeos de aviones que rebotan contra los rascacielos de ‘GTA VI’ como si fueran de goma, no está de más apuntar que el juego dispone de una opción para reducir los daños de los vehículos y es muy posible que los autores de las grabaciones la activaran para conseguir clics.

Esto no explica necesariamente el comportamiento de la física en todos los vídeos, pues también se han advertido de posibles errores en ciertos aviones comerciales que dificultan su explosión. En todo caso, los aviones sí explotan y arden al chocar contra edificios, así que no se trata de una restricción general del juego.

Parcialmente cierto: las limitaciones del juego dentro y fuera de los locales

Entre los datos falsos más repetidos sobre el juego está el de una supuesta prohibición de abrir fuego en una discoteca gay de Vice City. Como prueba se esgrimía una grabación en la que era imposible disparar dentro de un local nocturno. Pero hay matices porque, en primer término, el local del vídeo no está identificado como una discoteca gay y la imposibilidad de utilizar armas de fuego en su interior obedece a una restricción general que se aplica a este tipo de establecimientos del juego.

Falso: Jason y el misterioso mensaje de Lucía

La teoría de que Lucía engañaría a Jason ha dado bastante juego. Prueba a introducir los términos "Jason Cuck" en un buscador y entenderás hasta qué punto se ha difundido el rumor. Pero ¿de dónde sale todo esto? Al principio de la historia, Rockstar nos muestra una escena en la que Lucía envía un mensaje a alguien cuya identidad desconocemos y se apresura a ocultar el teléfono móvil cuando entra Jason. Ese gesto llevó a algunos jugadores a pensar que Lucía tenía un amante, pero más adelante descubrimos que en realidad estaba escribiendo a una persona de la que se había hecho amiga en prisión. No sería de extrañar que los guionistas hubieran concebido la escena precisamente para hacernos sospechar que Lucía le oculta algo a Jason.

Era cierto: el guardado automático no siempre funcionaba

En principio, resultaba difícil entender por qué algunos jugadores de ‘GTA VI’ aseguraban haber perdido varias horas de juego por la ausencia de un sistema de guardado automático, puesto que el propio menú dispone de una ranura reservada para esta función cuyo contenido se actualiza durante la sesión.

Se pensó inicialmente que el sistema solo guarda el progreso después de las misiones principales, pero resulta que sí había un problema. Debido a un error, los archivos temporales de guardado desaparecían al apagar la consola. De hecho, Rockstar ha corregido este fallo en la primera actualización del título, de modo que el guardado automático debería funcionar como debería.

Cosas que se cuentan

Las polémicas que acabamos de repasar tienen algo en común. Todas parten de algún aspecto del videojuego que se puede examinar. Por internet circulan también historias acerca de ‘GTA 6’ tan peregrinas que ni siquiera merece la pena reproducirlas, puesto que hacerlo supondría dar publicidad a unas afirmaciones que llegan a ser hasta incoherentes. Es decir, que antes de exigir un desmentido, quizá convendría exigir alguna prueba.