Neuralink, la empresa estadounidense de neurotecnología fundada en 2016 por Elon Musk y un equipo de ingenieros, publicó el pasado 23 de noviembre, previa autorización del participante, la grabación de una sesión interna de ‘GTA VI’ protagonizada por Billy.

En ella podemos ver al jugador manejando una embarcación, conduciendo un coche, pilotando un hidroavión e incluso participando en combates. Hasta aquí, nada que resulte extraño en el videojuego de Rockstar, salvo por el hecho de que Billy tiene tetraplejia a raíz de una lesión medular y realiza todas estas acciones sin utilizar un mando físico.

Las señales neuronales en órdenes de mando

Si bien una lesión medular puede impedir que las órdenes de movimiento alcancen los músculos, eso no significa que el cerebro haya dejado de generar las señales asociadas a la intención de realizar esos movimientos. El implante de Neuralink registra la actividad eléctrica de las neuronas y un programa informático la interpreta. Billy explica, por ejemplo, que al imaginar que da un toque usando el dedo anular se activa el botón cuadrado del DualSense para lanzar un puñetazo y, si imagina que desliza la mano derecha hacia delante, el morro del avión se eleva.

En total, la compañía asegura que el participante controla el equivalente a dos joysticks analógicos y 12 botones. De hecho, la retransmisión permite seguir el proceso al mostrar, junto a las imágenes del juego, un panel de decodificación neuronal en directo y una representación del DualSense que indica qué controles se activan en cada momento.

Tecnología experimental

El propio Billy cuenta que, antes de recibir el implante, solo podía jugar a unos pocos títulos en su iPad, ya que para manejar la pantalla utilizaba una varilla que sostenía en la boca que le acababa provocando molestias en la mandíbula. Tras la intervención pudo manejar un ordenador a partir de su actividad cerebral y ahora, como hemos visto, el sistema le permite incluso reproducir las funciones de un mando de consola.

En cuanto a la fiabilidad del dispositivo, Neuralink ya ha documentado problemas durante los ensayos. En 2024, por ejemplo, parte de los filamentos implantados en el cerebro de Noland Arbaugh, el primer participante, se retrajeron y el rendimiento del sistema disminuyó temporalmente. La compañía informa que posteriormente recuperó el rendimiento, aunque este antecedente ilustra por qué es necesario estudiar durante largos periodos el comportamiento de los electrodos. Además, la documentación del fabricante explica que mantener el control del cursor puede exigir varias horas de calibración cada semana.

Playing GTA VI with a Neuralink pic.twitter.com/ViFjXK9OSV — Neuralink (@neuralink) November 20, 2026

Ausencia de datos

Además, la demostración no aporta información cuantitativa sobre el tiempo que transcurre desde que Billy genera una intención de movimiento hasta que el videojuego recibe la orden, ni sobre la precisión del control durante sesiones prolongadas. Ambos parámetros permitirían comparar las prestaciones del implante y las de un mando convencional.