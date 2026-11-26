El Gobierno estadounidense ha anunciado su intención de imponer una nueva ronda de aranceles a las importaciones procedentes de 14 economías, entre ellas China, Japón, Vietnam y la Unión Europea. ¿Por qué debería preocuparnos en Europa el anuncio de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos? Si bien el impuesto se aplica a las mercancías que entran en aquel país, los fabricantes de consolas podrían revisar sus precios en distintos mercados para compensar el aumento de los costes de importación. La propuesta contempla gravámenes de hasta el 35% para Vietnam, el 20% para China y el 15% para Japón, porcentaje que también se prevé aplicar a los productos europeos. Existen excepciones y, si fracasan las negociaciones, el gravamen previsto para China podría elevarse al 40%.

La factura de los primeros aranceles

Recordemos que Sony ya había elevado el precio de PS5 en varios mercados europeos en abril de 2025 y que, apenas un mes después, Microsoft hizo lo propio en Europa y Estados Unidos. Eran los primeros meses de la nueva política arancelaria de Trump, pero en febrero de este año el Tribunal Supremo estadounidense determinó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no autorizaba la imposición de aquellos gravámenes. Es decir, empresas como Sony, Microsoft y Nintendo podían reclamar la devolución de los aranceles abonados al amparo de dicha ley. En julio, Sony calculaba que recuperaría unos 508 millones de dólares a lo largo del presente ejercicio fiscal por las importaciones del conjunto del grupo.

Sin embargo, el fallo de febrero no impide que Washington recurra a la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite imponer aranceles en respuesta a prácticas comerciales consideradas desleales. En todo caso, la medida todavía es una propuesta. El plazo para presentar alegaciones termina el 5 de enero de 2027 y las audiencias públicas comenzarán el día 25 de ese mismo mes. Si finalmente se elevan los aranceles sobre las consolas, los fabricantes tendrán que valorar cuánto del sobrecoste pueden asumir y si les conviene revisar sus precios de venta también en Europa.

Producción de plataformas de próxima generación

En 2024, apenas el 2,8% de las importaciones estadounidenses de consolas procedía de Vietnam, porcentaje que ascendió al 29,4% entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, según los datos de S&P Global Market Intelligence. Nintendo, Sony y Microsoft han trasladado parte del ensamblaje al sudeste asiático, pero eso no excluye que componentes como las baterías o fuentes de alimentación se fabriquen en China. Si también se encarecen las importaciones procedentes de Vietnam, habrá que ver cómo repercute ese gasto en el precio de las consolas que ya se venden y en las previsiones comerciales de PS6 y la próxima Xbox, denominada por ahora Project Helix.