Commodore volvió al mercado y cosechó un éxito considerable gracias al C64 Ultimate, al que siguió el lanzamiento del Commodore 64C Ultimate, una versión del ordenador que se distingue por el diseño de su carcasa. Hasta ahora, la compañía que dirige Christian Simpson ha vendido sus productos exclusivamente por Internet, pero un acuerdo de distribución firmado entre Commodore y Colby, empresa especializada en productos electrónicos, permitirá adquirir el C64 Ultimate también en tiendas físicas.

Commodore vuelve a las tiendas

Los planes de distribución de Commodore no terminan en Europa, tal y como explica la empresa en una publicación en redes sociales: "Commodore está a punto de regresar a las tiendas. Hemos firmado un acuerdo de distribución exclusivo con Colby para traer de vuelta el legendario Commodore 64 a las tiendas de Europa, partes de África y Asia por primera vez en más de 30 años. También estamos trabajando para traerla a Estados Unidos".

🎉 Retro fans, get ready - Commodore is returning to shelves soon! We've signed an exclusive retail deal with Colby to bring the legendary Commodore 64 back to stores across Europe, and parts of Africa & Asia for the first time in over 30 years. We're working on the USA too!

Look… pic.twitter.com/1bwVClGzoS — Official Commodore® (@commodoreofcl) November 3, 2026

¿Cuándo se podrá comprar el ordenador en las tiendas? Colby tiene previsto comercializarlo durante la campaña de Navidad, aunque todavía no ha precisado la fecha para España. La distribuidora, entre cuyos socios se encuentran empresas como Activision, EA, Konami y SEGA, dispone de una red de más de 70 minoristas que operan más de 500 tiendas y distribuye videojuegos, accesorios, hardware y artículos promocionales, además de ampliar su oferta de productos de uso cotidiano y dispositivos para el hogar inteligente.

A la conquista de millones de hogares

Hoy puede parecer extraño que un ordenador llevase en su nombre la cantidad de memoria RAM de que disponía, pero cuando Commodore presentó el C64 en el CES de Las Vegas, en enero de 1982, aquellos 64 KB, las prestaciones de sus chips gráficos y sonido eran especialmente atractivos para los aficionados a los videojuegos. En España, por ejemplo, el ordenador costaba 79.900 pesetas (480,21 euros) en 1983 y a ese precio no había que sumar el de un monitor, pues el equipo podía conectarse directamente al televisor de casa.

Morir de éxito

Si el C64 se convirtió en un ordenador tan popular en los años ochenta fue también porque se podía comprar en grandes almacenes e incluso en jugueterías, un tipo de distribución que Commodore se dispone a recuperar. El Libro Guinness de los Récords lo sigue considerando el modelo de ordenador de sobremesa más vendido de la historia, aunque todavía no hay acuerdo sobre el número exacto de unidades vendidas.

Pero ni siquiera el éxito de aquel ordenador evitó que la empresa se declarase en quiebra en 1994 y, tras varios cambios de propietario de los derechos comerciales, el 31 de julio de 2025 se completó la adquisición de Commodore Corporation por parte del equipo que hoy prepara la vuelta del C64 a las tiendas por Navidad, más de cuatro décadas después de su presentación.