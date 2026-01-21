Evento del Club LD: Israel frente al terror
Raúl Vilas, director de Libertad Digital y Carmelo Jordá, redactor jefe, conversan con embajadora de Israel en España es Dana Erlich, sobre la situación de Israel y el creciente antisemitismo en el mundo.
Libertad Digital celebró este martes una nueva edición de los Diálogos del Club LD, un evento exclusivo para socios que contó con la presencia de la embajadora de Israel, Dana Erlich, y en el que se abordó de forma directa y sin complejos el conflicto en Oriente Medio, el terrorismo de Hamás y el tratamiento informativo que recibe Israel en España y en el ámbito internacional.
El acto fue inaugurado por Raúl Vilas, director de Libertad Digital, quien subrayó desde el inicio la posición diferenciada del medio respecto al tratamiento de Israel en el panorama mediático español.
Uno de los redactores jefes de Libertad Digital, Carmelo Jordá, puso en valor el compromiso del grupo con la verdad informativa y recordó una entrevista reciente con un rehén liberado de Gaza.
Uno de los objetivos centrales del encuentro fue ofrecer a los socios la posibilidad de conocer de primera mano el punto de vista israelí.
Carmelo Jordá aprovechó su intervención para preguntar a la embajadora sobre la seguridad de las comunidades judías en Europa frente a Israel, abriendo un debate sobre la responsabilidad de los gobiernos europeos en la protección de sus ciudadanos.
El encuentro abordó también el futuro del alto el fuego y las posibilidades reales de avanzar hacia la paz. Dana Erlich explicó las dificultades para pasar a una segunda fase del acuerdo mientras no se devuelvan todos los secuestrados y alertó sobre la implicación de países como Turquía y Qatar, históricamente vinculados a Hamás.
Para abordar esta cuestión, el evento contó con la intervención de Dana Erlich, embajadora de Israel en España, quien agradeció tanto a Libertad Digital como a los asistentes su valentía. La diplomática calificó al medio como "voces valientes en esta época" y denunció la paradoja actual entre la existencia formal de la libertad de expresión y la ausencia real de libertad de opinión.
Durante su intervención, Dana Erlich explicó que Israel sigue viviendo las consecuencias del 7 de octubre como un trauma aún abierto: "Cuando hablamos del 7 de octubre, me parece que una de las cosas que quizás no hemos logrado explicar en el mundo es el impacto que todavía sigue.
El Club LD celebró un encuentro exclusivo con la embajadora de Israel para analizar el conflicto, el antisemitismo y el papel de los medios desde la sede de Cremades y Calvo Sotelo - Abogados en Madrid.