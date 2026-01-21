Evento del Club LD: Israel frente al terror

2 / 10

Libertad Digital celebró este martes una nueva edición de los Diálogos del Club LD, un evento exclusivo para socios que contó con la presencia de la embajadora de Israel, Dana Erlich, y en el que se abordó de forma directa y sin complejos el conflicto en Oriente Medio, el terrorismo de Hamás y el tratamiento informativo que recibe Israel en España y en el ámbito internacional.