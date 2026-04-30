'Trump, más allá de la caricatura': así fue el Diálogo del Club LD

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Raúl Vilas: "Hay que descifrar a Donald Trump"

Raúl Vilas. Señaló que, a pesar del histrionismo y la demagogia que caracteriza a Donald Trump, la prensa ha reducido su figura política a la caricatura. En ese sentido, al presidente de Estados Unidos "hay que descifrarlo", pues "su personaje genera mucha confusión". También explicó que "la manera de informar sobre Trump responde a una militancia de los medios contra él". Y a ello hay que sumar una tendencia del propio Trump y su gabinete para producir mensajes confusos.