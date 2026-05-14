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Diálogos

Cayetana Álvarez de Toledo e Iván Espinosa de los Monteros analizan el futuro de España en un evento exclusivo de socios

Los socios del Club LD podrán asistir al encuentro 'España, tiene arreglo' con la participación de Raúl Vilas el próximo 18 de mayo.

Libertad Digital
Los socios del Club LD podrán asistir al encuentro 'España, tiene arreglo' con la participación de Raúl Vilas el próximo 18 de mayo.
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El Club Libertad Digital convoca a sus socios a un nuevo encuentro de análisis político de alto nivel bajo el título España tiene arreglo. El evento, que se celebrará el próximo lunes 18 de mayo a las 18:00 horas, contará con la participación de dos figuras clave del panorama parlamentario y civil de los últimos años: la diputada y portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, y el presidente de Atenea, Iván Espinosa de los Monteros.

El diálogo, moderado por el director de Libertad Digital, Raúl Vilas, busca profundizar en las soluciones institucionales y sociales necesarias para revertir la actual situación de crisis política en España. En un contexto marcado por la polarización y el desafío a las estructuras del Estado, los ponentes desgranarán las claves para una alternativa sólida que devuelva la estabilidad y el rigor a la vida pública española.

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