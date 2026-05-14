Cayetana Álvarez de Toledo e Iván Espinosa de los Monteros analizan el futuro de España en un evento exclusivo de socios

El Club Libertad Digital convoca a sus socios a un nuevo encuentro de análisis político de alto nivel bajo el título España tiene arreglo. El evento, que se celebrará el próximo lunes 18 de mayo a las 18:00 horas, contará con la participación de dos figuras clave del panorama parlamentario y civil de los últimos años: la diputada y portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, y el presidente de Atenea, Iván Espinosa de los Monteros.

El diálogo, moderado por el director de Libertad Digital, Raúl Vilas, busca profundizar en las soluciones institucionales y sociales necesarias para revertir la actual situación de crisis política en España. En un contexto marcado por la polarización y el desafío a las estructuras del Estado, los ponentes desgranarán las claves para una alternativa sólida que devuelva la estabilidad y el rigor a la vida pública española.